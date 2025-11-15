आधी रात को घर में घुसे आठ नकाबपोश, पूर्व फौजी और पत्नी को बनाया बंधक; डाली डकैती
चंपावत के बनबसा में आठ नकाबपोश बदमाशों ने एक पूर्व फौजी और उनकी पत्नी पर हमला कर डकैती डाली। बदमाशों ने दंपती को बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संवाद सूत्र, जागरण, बनबसा (चंपावत)। नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व फौजी के घर रात में डकैती का मामला सामने आया है। आठ नकाबपोश ने बुजुर्ग दंपती के साथ मारपीट कर नगदी और जेवर लूट लिए। पुलिस ने अज्ञातों के विरुद्ध प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।
गुमदी ग्राम सभा के 63 वर्षीय भीम सिंह गोबाड़ी ने बनबसा थाने में तहरीर देकर कहा है कि वह आर्मी से सेवानिवृत हैं। बेटा भी सेना में कार्यरत है। घर पर उनकी पत्नी सरस्वती देवी और बहू-बच्चे रहते हैं। शुक्रवार को बहू बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। रात 11:30 से 12:30 के बीच सात-आठ नकाबपोश पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए।
बदमाशों ने दंपती पर हथियारों से मारपीट शुरू कर दी। पूर्व फौजी के हाथ पीछे को बांध दिए। बुजुर्ग हाथ से सोने की अंगूठी, सरस्वती देवी के कान के कर्णफूल और अलमारी में रखे चांदी की पायल व अन्य जेवर और पांच हजार की नगदी लेकर फरार हो गए। बाद में शोर मचाने पर आज पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने घायल दंपती को खटीमा अस्पताल में भर्ती कराया। सरस्वती देवी के सिर पर टांके आए हैं।
थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि आठ अज्ञात के विरुद्ध डकैती और रात में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने की धाराओं प्राथमिक लिखकर जांच शुरू कर दी गई है।
