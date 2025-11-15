संवाद सूत्र, जागरण, बनबसा (चंपावत)। नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व फौजी के घर रात में डकैती का मामला सामने आया है। आठ नकाबपोश ने बुजुर्ग दंपती के साथ मारपीट कर नगदी और जेवर लूट लिए। पुलिस ने अज्ञातों के विरुद्ध प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है।

गुमदी ग्राम सभा के 63 वर्षीय भीम सिंह गोबाड़ी ने बनबसा थाने में तहरीर देकर कहा है कि वह आर्मी से सेवानिवृत हैं। बेटा भी सेना में कार्यरत है। घर पर उनकी पत्नी सरस्वती देवी और बहू-बच्चे रहते हैं। शुक्रवार को बहू बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। रात 11:30 से 12:30 के बीच सात-आठ नकाबपोश पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए।