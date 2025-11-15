Uttarakhand Crime: युवक से बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूटा मोबाइल, विरोध करने पर दूर तक घसीटा
रुद्रपुर के जगतपुरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल लूट लिया और उसे घसीटा। पीड़ित अजय ढाली ने बताया कि घटना 13 नवंबर की शाम को हुई जब वह घर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जगतपुरा निवासी युवक से बाइक सवार तीन बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। इस पर पीड़ित ने बदमाशों की बाइक को पीछे से पकड़ लिया। जिसके बाद बदमाश उसे काफी दूर तक घसीटकर ले गए। इससे वह घायल हो गया। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, जगतपुरा वार्ड पांच मुखर्जीनगर निवासी अजय ढाली पुत्र कृष्णा ढाली ने बताया कि 13 नवंबर की शाम वह पैदल ही गगन ज्योति बरात घर से आवास विकास होते हुए घर आ रहा था। इसी बीच पीछे से बाइक सवार तीन युवक बिना नंबर की बाइक से आए और उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। इस पर उसने बाइक को पीछे से पकड़ लिया। जिस पर उन्होंने बाइक तेजी से भगाने का प्रयास किया बावजूद इसके उसने बाइक नहीं छोड़ी। इससे वह काफी दूर तक सड़क पर घसीटता हुआ गया और घायल हो गया।
यह देख लोग एकत्र हुए तो बाइक सवार बदमाश मोबाइल लेकर फरार हो गए। अजय ढाली ने पुलिस से आरोपित बाइक सवार बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे है। कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
