    धरी रह गईं तैयारियां: मेहमानों को कार्ड बंटे चुके, अब शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, सदमे में परिवार

    By Naresh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:47 AM (IST)

    नैनीताल के तल्लीताल में शादी से 25 दिन पहले एक युवती के फरार होने से परिवार की खुशियां को ग्रहण लग गया। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, निमंत्रण पत्र भी बंट चुके थे। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। चर्चा है कि युवती अपने प्रेमी के साथ भागी है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल थाना क्षेत्र निवासी माता-पिता के कन्यादान के सपने व बेटी की शादी की तैयारियां तब धरी की धरी रह गई जब, 20 दिन पूर्व ही बेटी घर छोड़ फरार हो गई। शादी की तैयारियां पूरी होने से निमंत्रण पत्र तक वितरित हो जाने से अब माता और पिता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

    पुलिस को दी गुमशुदगी की शिकायत


    चर्चा है कि युवती अपने प्रेमी संग फरार हुई है। स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक युवती की दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तय हुई है। शादी तय होने के बाद पूरा परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था। यहां तक कि शादी के निमंत्रण पत्र तक वितरित हो चुके थे। तीन दिन पूर्व शादी की तैयारियों में जुटे स्वजनों पर तब मुसीबत आ टूटी जब बेटी घर से गायब मिली।

     

    डर के कारण तीन दिन बाद थाने पहुंचे स्वजन

     

    काफी तलाशने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। लोकलाज के डर से तीन दिन बाद थाने पहुंचे स्वजनों की ओर से युवती को तलाशने की गुहार लगाई है। एसओ मनोज नयाल ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। युवती के गुम होने के बाद शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। चर्चा है कि युवती प्रेमी के साथ फरार हो गई है।