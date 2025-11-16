धरी रह गईं तैयारियां: मेहमानों को कार्ड बंटे चुके, अब शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, सदमे में परिवार

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल थाना क्षेत्र निवासी माता-पिता के कन्यादान के सपने व बेटी की शादी की तैयारियां तब धरी की धरी रह गई जब, 20 दिन पूर्व ही बेटी घर छोड़ फरार हो गई। शादी की तैयारियां पूरी होने से निमंत्रण पत्र तक वितरित हो जाने से अब माता और पिता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

पुलिस को दी गुमशुदगी की शिकायत

चर्चा है कि युवती अपने प्रेमी संग फरार हुई है। स्वजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक युवती की दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तय हुई है। शादी तय होने के बाद पूरा परिवार तैयारियों में जुटा हुआ था। यहां तक कि शादी के निमंत्रण पत्र तक वितरित हो चुके थे। तीन दिन पूर्व शादी की तैयारियों में जुटे स्वजनों पर तब मुसीबत आ टूटी जब बेटी घर से गायब मिली।