    US Nagar Crime: युवक रहस्यमय तरीके से लापता, स्वजन ने की तलाश की गुहार

    By Jeevan Singh Saini Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    ऊधम सिंह नगर में एक युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है, जिससे उसके परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों ने युवक को खोजने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार ने आम जनता से भी युवक की तलाश में सहयोग करने की अपील की है।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण बाजपुर । घर से रुद्रपुर फैक्ट्री में काम के लिए निकला 28 वर्षीय युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। स्वजन उसकी सकुशल बरामदगी को लेकर बेहद चिंतित हैं और पुलिस से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    ग्राम चकरपुर निवासी संतोष शर्मा पत्नी स्व.ओमप्रकाश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका 28 वर्षीय बेटा सौरभ शर्मा रविवार सुबह अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह काम करने के लिए रुद्रपुर जा रहा है। वह जींस, सफेद टी-शर्ट और काली जैकेट पहनकर निकला था।

    दोपहर जब उसे फोन किया तो मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके चलते जब कंपनी में फोन किया तो जवाब नहीं मिला कि वह आज काम पर नहीं आया है। इसके बाद स्वजन ने रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।