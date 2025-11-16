US Nagar Crime: युवक रहस्यमय तरीके से लापता, स्वजन ने की तलाश की गुहार

ऊधम सिंह नगर में एक युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है, जिससे उसके परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों ने युवक को खोजने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार ने आम जनता से भी युवक की तलाश में सहयोग करने की अपील की है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक