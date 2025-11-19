Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टेंपो चालक ने साथियों संग मिलकर की युवक को पीटा, लूटा मोबाइल और नकदी

    By Virendra Bhandari Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    पंतनगर में एक टेंपो चालक और उसके साथियों ने लालकुआं निवासी रजत गुप्ता के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल व नकदी लूट ली। रजत दिल्ली से लौट रहा था जब यह घटना घटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, पंतनगर। लालकुआं के लिए टेंपो में बैठे युवक से चालक ने तीन साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। बाद में उससे मोबाइल और नकदी लूट ली। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, घोड़ा नाला लालकुआं नैनीताल निवासी रजत गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ने बताया कि वह दिल्ली में मयूर विहार में टेंपो चालक का काम करता है। 17 नवंबर को वह दिल्ली से वापस अपने घर लालकुआं आ रहा था। देर रात वह रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचा और वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद टेंपो को रोका। उसमें चालक समेत चार लोग थे। वह टेंपो के पीछे बैठ गया।

    अटरिया मोड़ के पास चालक ने टेंपो रोका और चारों सवारियों को उतारकर कहा कि वह सीएनजी भरवा कर आ रहा है। कुछ देर बाद वह वापस आया और वह लोग उसमें बैठ गए। जब वह पंतनगर थाना क्षेत्र के टाटा गेट नंबर छह के पास पहुंचे तो चालक ने टेंपो रोक लिया। चालक ने टेंपो में सवार तीन लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और कुछ रुपये भी लूट लिए।

    उसके शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए। रजत गुप्ता ने पुलिस से चालक समेत उसके तीन अन्य साथियों पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष पंतनगर नंदन सिंह रावत ने बताया कि चालक समेत तीन अन्य पर मारपीट और लूट की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- खेड़ा में फंदे से लटककर महिला ने की आत्महत्या, मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका