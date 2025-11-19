टेंपो चालक ने साथियों संग मिलकर की युवक को पीटा, लूटा मोबाइल और नकदी

जागरण संवाददाता, पंतनगर। लालकुआं के लिए टेंपो में बैठे युवक से चालक ने तीन साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। बाद में उससे मोबाइल और नकदी लूट ली। इसकी शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घोड़ा नाला लालकुआं नैनीताल निवासी रजत गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ने बताया कि वह दिल्ली में मयूर विहार में टेंपो चालक का काम करता है। 17 नवंबर को वह दिल्ली से वापस अपने घर लालकुआं आ रहा था। देर रात वह रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचा और वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद टेंपो को रोका। उसमें चालक समेत चार लोग थे। वह टेंपो के पीछे बैठ गया।

अटरिया मोड़ के पास चालक ने टेंपो रोका और चारों सवारियों को उतारकर कहा कि वह सीएनजी भरवा कर आ रहा है। कुछ देर बाद वह वापस आया और वह लोग उसमें बैठ गए। जब वह पंतनगर थाना क्षेत्र के टाटा गेट नंबर छह के पास पहुंचे तो चालक ने टेंपो रोक लिया। चालक ने टेंपो में सवार तीन लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और कुछ रुपये भी लूट लिए।