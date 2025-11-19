खेड़ा में फंदे से लटककर महिला ने की आत्महत्या, मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। खेड़ा में महिला ने अज्ञात कारणों से साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। इसका पता चलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। महिला की मौत के बाद शाहजहांपुर से पहुंचे मायके वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।

खेड़ा वार्ड 19 निवासी राजपाल का विवाह 10 साल पहले गांव नटूरा थाना बनड़ा, शाहजहांपुर यूपी निवासी 35 वर्षीय पूनम से हुआ था। विवाह के बाद उनके दो पुत्र सात वर्षीय अंशुल और दो वर्षीय गौरव हुए। राजपाल और उसका छोटा भाई गोविंदा की खेड़ा में ही घर पर चिकन शाप की दुकान है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को गोविंदा दुकान पर था। जबकि अंशुल ट्यूशन गया हुआ था और राजपाल शराब पीकर कमरे में पड़ा हुआ था। इसी बीच अज्ञात कारणों के चलते पूनम ने कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई।

कुछ देर बाद जब पड़ोसी महिला वहां आई तो उसे लटका देख उसके होश उड़ गए। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और उसे फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर स्वजन उसे लेकर घर पहुंच गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।