Ankita Bhandari Case: रुद्रपुर कलक्ट्रेट में कांग्रेसियाें का हल्ला बोल, तोड़े बैरिकेड्स; पुलिस ने फटकारी लाठियां
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआईपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने रुद्रपुर कलक्ट्रेट कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अंकित भंडारी को न्याय दिलाने और वीआइपी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट कूच किया। जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। जिससे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई।
आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठी चार्ज भी किया। जिससे कई कांग्रेसियों के साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने पर कई पुलिस कर्मी चोटिल हो गए। साथ ही उनकी वर्दी भी फट गई। बाद में कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई न हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।
शनिवार को किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ की अगुवाई में कांग्रेसी नैनीताल हाइवे स्थित पुलिस लाइन रोड के पास एकत्र हुए। जहां से वह जुलूस की शक्ल में कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। जिस पर कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जिससे कांग्रेसी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। जिससे कई पुलिस कर्मी और कांग्रेसी गिरकर चोटिल हो गए। साथ ही कई पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई।
ऐसे में बेकाबू हालात काबू पर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी फटकारी लेकिन कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलक्ट्रेट पर प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा।
किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे है। भाजपा में गुंडाराज चल रहा है, जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात न कर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे है। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड को चार साल हो गए है, उसे न्याय नहीं मिला है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआइपी की संलिप्तता की सीबीआई जांच की मांग की।
