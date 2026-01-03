जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अंकित भंडारी को न्याय दिलाने और वीआइपी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट कूच किया। जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। जिससे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई।

आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठी चार्ज भी किया। जिससे कई कांग्रेसियों के साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने पर कई पुलिस कर्मी चोटिल हो गए। साथ ही उनकी वर्दी भी फट गई। बाद में कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई न हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।