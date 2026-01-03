Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ankita Bhandari Case: रुद्रपुर कलक्ट्रेट में कांग्रेसियाें का हल्‍ला बोल, तोड़े बैरिकेड्स; पुलिस ने फटकारी लाठियां

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआईपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने रुद्रपुर कलक्ट्रेट कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कई कांग्रेसियों के साथ ही पुलिस कर्मियों की फटी वर्दी और हुए चोटिल. File Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। अंकित भंडारी को न्याय दिलाने और वीआइपी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट कूच किया। जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। जिससे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की हो गई।

    आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठी चार्ज भी किया। जिससे कई कांग्रेसियों के साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने पर कई पुलिस कर्मी चोटिल हो गए। साथ ही उनकी वर्दी भी फट गई। बाद में कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई न हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।

    शनिवार को किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ की अगुवाई में कांग्रेसी नैनीताल हाइवे स्थित पुलिस लाइन रोड के पास एकत्र हुए। जहां से वह जुलूस की शक्ल में कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचे। जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास किया। जिस पर कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जिससे कांग्रेसी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। जिससे कई पुलिस कर्मी और कांग्रेसी गिरकर चोटिल हो गए। साथ ही कई पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई।

    ऐसे में बेकाबू हालात काबू पर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी फटकारी लेकिन कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलक्ट्रेट पर प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा।

    किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे है। भाजपा में गुंडाराज चल रहा है, जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात न कर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे है। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड को चार साल हो गए है, उसे न्याय नहीं मिला है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआइपी की संलिप्तता की सीबीआई जांच की मांग की।

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्‍याकांड: उत्तराखंड में उबाल, दून डीएम ऑफ‍िस में घुसे प्रदर्शनकारी; रुद्रपुर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

    यह भी पढ़ें- सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर विवाद:  साजिश, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत, कौन-किससे निकाल रहा अदावत

    यह भी पढ़ें- 'मुझे कुछ हुआ तो उत्तराखंड पुलिस और BJP नेता होंगे जिम्मेदार', उर्मिला सनावर ने देहरादून SSP से लगाई सुरक्षा की गुहार