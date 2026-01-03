'मुझे कुछ हुआ तो उत्तराखंड पुलिस और BJP नेता होंगे जिम्मेदार', उर्मिला सनावर ने देहरादून SSP से लगाई सुरक्षा की गुहार

जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं का खुलासा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एसएसपी देहरादून से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह 25 सालों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कम कर रही है।

उनके पति सुरेश राठौड़ ने उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया। रिकॉर्डिंग में भाजपा के बड़े नेता व अन्य कुछ वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ। अब उनकी जान को खतरा बना हुआ है और पुलिस भी एसआइटी गठित कर उन्हें परेशान कर रही है जबकि वह पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार है।