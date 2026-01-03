Language
    'मुझे कुछ हुआ तो उत्तराखंड पुलिस और BJP नेता होंगे जिम्मेदार', उर्मिला सनावर ने देहरादून SSP से लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं का खुलासा करने के बाद देहरादून एसएसपी से सुरक्षा मांगी है। उन्होंने बताया कि उनके ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेताओं का खुलासा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एसएसपी देहरादून से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वह 25 सालों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कम कर रही है।

    उनके पति सुरेश राठौड़ ने उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया। रिकॉर्डिंग में भाजपा के बड़े नेता व अन्य कुछ वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ। अब उनकी जान को खतरा बना हुआ है और पुलिस भी एसआइटी गठित कर उन्हें परेशान कर रही है जबकि वह पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार है।

    इसके बाबजूद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच रही है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा की जरूरत है। इस मामले में जो भी अपराधी हो इसकी उच्च स्तर पर जांच हो। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए उत्तराखंड पुलिस व भाजपा के नेता जिम्मेदार होंगे।