    सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर विवाद:  साजिश, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत, कौन-किससे निकाल रहा अदावत

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:09 AM (IST)

    पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर अपनी जुबानी जंग और भाजपा नेताओं को घसीटने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। उर्मिला ने सुरेश ...और पढ़ें

    पूर्व विधायक सुरेश राठौर व सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर।

    मेहताब आलम, हरिद्वार: एक दूसरे की जुबानी जंग में भाजपा नेताओं को घसीट कर छीछालेदर कराने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर जिस तरह गायब हुए हैं, उससे इस पूरे प्रकरण को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। ये साजिश है, पब्लिसिटी स्टंट या सियासत है।

    सुरेश व उर्मिला एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरती गौड के निशाने पर उर्मिला सनावर है, जबकि रविदास महापीठ सुरेश राठौर पर हमलावर है। कहानी का हर दूसरा किरदार रहस्यमयी है। कौन किससे वास्तव में रंजिश रखता है, कौन पर्दे के पीछे से किसके साथ अदावत निकाल रहा है, इस पूरे चक्रव्यूह में दोनों जिलों की पुलिस का सिर चकराया हुआ है।

    सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने 2024 में काठमांडू नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ शादी का दावा कर सबको चौंका दिया था।

    उर्मिला ने बाकायदा गले में वरमाला के साथ दोनों की फोटो भी जारी की ओर सुरेश राठौर को अपना पति बताया। सुरेश राठौर ने खुलकर इसका खंडन नहीं किया, बल्कि कुछ दिन बाद एक वीडियो में उर्मिला सनावर के बाल सुलझाते हुए नजर आए।

    राठौर के परिवार में उर्मिला सनावर को लेकर खींचतान शुरू होने पर दोनों के बीच खटास पड़नी शुरू हो गई और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कुछ दिन बाद ही सुरेश राठौर की बेटी ने उर्मिला के खिलाफ अश्लील फोटो वीडियो के आधार पर रानीपुर कोतवाली में ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया।

    जबकि सुरेश राठौर ने खुद उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में एफआईआर कराई। उर्मिला के खिलाफ संगीन आरोपों में दो मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने शायद आपसी विवाद मानकर कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं ली।

    लेकिन दो सप्ताह पहले उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पहले इशारों ही इशारों में और फिर खुलकर भाजपा नेताओं का नाम लिया। इसके बाद कांग्रेस व अन्य संगठनों ने उसे लपकने में देर नहीं की।

    राजनीति गर्म होने का नतीजा यह हुआ कि उर्मिला और सुरेश के खिलाफ न सिर्फ दो नए मुकदमे दर्ज हो गए। बल्कि, उर्मिला के खिलाफ झबरेड़ा, रानीपुर और ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज मुकदमों को लेकर भी पुलिस एक्शन मोड में आ गई।

    चौतरफा बवाल मचने के बाद अचानक ही सुरेश राठौर और उर्मिला ऐसे भूमिगत हुए कि उनकी कोई खैर खबर नहीं है। अब यह पूरा मामला और ज्यादा रहस्यमयी हो गया है।

    इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस और अन्य लोग उर्मिला सनावर का समर्थन कर रहे हैं, जबकि इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद उर्मिला पुलिस के सामने पेश होकर सुबूत देने के लिए तैयार नहीं है, उससे साफ है कि कहानी ठीक वैसे नहीं है, जैसी नजर आ रही है।

    चर्चाएं हैं कि सियासी जगत के कई मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे से कठपुतलियां नचा रहे हैं। आमजन को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस विवाद का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा।

