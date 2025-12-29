वायरल आडियो-वीडियो मामला : थाने पहुंची पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी, मांगी एक सप्ताह की मोहलत

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद: इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित ऑडियो-वीडियो के मामले में दर्ज मुकदमे से जुड़े सवालों का जवाब देने पूर्व विधायक सुरेश राठौर तीसरे दिन रविवार को भी बहादराबाद थाने नहीं पहुंचे। जबकि उन्होंने रविवार को हरिद्वार लौटने की जानकारी पुलिस को दी थी। रविवार को सुरेश राठौर के बजाय उनकी पत्नी बहादराबाद थाने पहुंची। पत्नी ने बताया कि सुरेश राठौर शहर से बाहर हैं और एक सप्ताह बाद थाने आ सकेंगे। वहीं, इस मुकदमे में दूसरी नामजद आरोपित यानि अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर पुलिस की कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की बातचीत से जुड़े कई ऑडियो-वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे। इसको लेकर शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की ओर से दोनों के खिलाफ थाना बहादराबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह की निगरानी में इस मुकदमे की जांच बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा कर रहे हैं। पूछताछ के लिए पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नोटिस जारी किया था। लेकिन पूर्व विधायक ज्वालापुर शास्त्रीनगर स्थित घर पर नहीं मिले थे।

शनिवार को पुलिस ने ज्वालापुर पहुंचकर पूर्व विधायक के घर पर नोटिस चस्पा किया था। इसके बाद पूर्व विधायक ने पुलिस से संपर्क कर यह दावा किया था कि वह शहर से बाहर हैं और रविवार को हरिद्वार पहुंच जाएंगे। रविवार को सुरेश राठौर की पत्नी बहादराबाद थाने पहुंची और थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा से मुलाकात की।

उन्होंने बताया कि सुरेश राठौर शहर से बाहर हैं और एक सप्ताह बाद लौटेंगे। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व विधायक की पत्नी ने उनके एक सप्ताह बाद आने के लिए कहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमे से संबंधित सवालोंं के जवाब के लिए जल्द ही उर्मिला सनावर को भी जल्द नोटिस दिया जाएगा।