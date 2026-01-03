जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने एवं सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने उत्‍तराखंड में प्रदर्शन और पुतला दहन किया। देहरादून में यमुना कॉलोनी तिराहा पर सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया।

देहरादून में एंजेल चकमा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में गेट बंद होने पर कुछ कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर प्रदर्शन कर लगे। इसी दौरान पुलिस द्वारा उनको रोका गया, लेकिन छात्रों ने धक्का मारकर गेट खोल दिया।

वहीं कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर शहर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की की। धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज में तीन से चार पुलिस कर्मी के साथ ही कई कांग्रेसी भी घायल हुए। श्रीनगर में अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में श्रीनगर में ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ पदयात्रा आयोजित की गई। यह पदयात्रा एनआईटी उत्तराखंड गेट से शुरू होकर पौड़ी चुंगी होते हुए गोला बाजार तक निकाली गई। गोला पार्क में पहुंचकर पदयात्रा जनसभा में परिवर्तित होगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग अंकिता को न्याय दिलाने व वीआईपी के नाम की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे शनिवार को कोटद्वार पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेस ने जगह जगह काले झंडे दिखाए। कांग्रेसी अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शनिवार को कोटद्वार पहुंचे। वे नजीबाबाद रोड में डिफेंस कॉलोनी स्थित एक होटल में रुके।