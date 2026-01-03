Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंकिता भंडारी हत्‍याकांड: उत्तराखंड में उबाल, दून डीएम ऑफ‍िस में घुसे प्रदर्शनकारी; रुद्रपुर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने और सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने एवं सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने उत्‍तराखंड में प्रदर्शन और पुतला दहन किया। देहरादून में यमुना कॉलोनी तिराहा पर सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया।

    देहरादून में एंजेल चकमा और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में गेट बंद होने पर कुछ कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर प्रदर्शन कर लगे। इसी दौरान पुलिस द्वारा उनको रोका गया, लेकिन छात्रों ने धक्का मारकर गेट खोल दिया।

    वहीं कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर शहर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की की। धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज में तीन से चार पुलिस कर्मी के साथ ही कई कांग्रेसी भी घायल हुए।

    श्रीनगर में अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा

    उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में श्रीनगर में ‘अंकिता भंडारी को न्याय दो’ पदयात्रा आयोजित की गई। यह पदयात्रा एनआईटी उत्तराखंड गेट से शुरू होकर पौड़ी चुंगी होते हुए गोला बाजार तक निकाली गई। गोला पार्क में पहुंचकर पदयात्रा जनसभा में परिवर्तित होगी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग अंकिता को न्याय दिलाने व वीआईपी के नाम की जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए पदयात्रा में शामिल हुए।

     भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को दिखाए काले झंडे

    शनिवार को कोटद्वार पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेस ने जगह जगह काले झंडे दिखाए। कांग्रेसी अंकिता भण्डारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शनिवार को कोटद्वार पहुंचे। वे नजीबाबाद रोड में डिफेंस कॉलोनी स्थित एक होटल में रुके।

    इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके होटल में होने की जानकारी मिल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी वहां पहुंचे और सरकार के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। होटल से निकल रहे प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे भी दिखाए गए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पनियाली विश्राम गृह की तरफ गए। वहां भी बुद्ध पार्क के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काले झंडे दिखाए। साथ ही अंकिता को न्याय दिलाने और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस का हल्‍लाबोल, शनिवार को होगा प्रदर्शन

    यह भी पढ़ें- अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर को दो और नोटिस, तलाश में उत्तराखंड एसटीएफ भी शामिल