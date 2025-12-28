New Year के जश्न के लिए हाटस्पाट बना मिनी स्विट्जरलैंड, पहुंच रहे पर्यटक; यहां होते प्रकृति के अद्भुत नजारे
नववर्ष 2026 के आगमन पर रुद्रप्रयाग के चोपता और सारी गांव में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिनी स्विट्जरलैंड चोपता और सारी गांव में पर्यटकों की भारी आवाजाही शुरू हो गई है।
प्रतिदिन तीन से चार हजार पर्यटक तुंगनाथ घाटी के इन क्षेत्रों में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से जहां स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर खुशी है, वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद हो गई है।
चोपता-दुगलबिट्टा क्षेत्र में हर वर्ष नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। बीते कुछ दिनों से सारी गांव, मक्कूमठ, दुगलबिट्टा और चोपता में पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटक देवरियाताल के साथ-साथ चोपता के प्राकृतिक नजारों का दीदार कर रहे हैं। हालांकि इस वर्ष अब तक बर्फबारी न होने से कुछ पर्यटक निराश जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं है।
पर्यटकों की अधिकता के कारण चोपता की सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा लग गया है, जिससे कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं होटल, होम-स्टे और कैंपिंग स्थलों की बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है।
नए साल के जश्न में अब केवल दो दिन शेष हैं, ऐसे में पर्यटन स्थल पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हैं। चोपता में बढ़ती चहल-पहल से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
चोपता व्यापार संघ के अध्यक्ष अरविंद मैठाणी सहित बलवीर सिंह और जसपाल नेगी ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। कई पर्यटक नए साल से पहले ही यहां कैंप कर चुके हैं।
नववर्ष के मद्देनजर जनपद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। ताकि नववर्ष का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके।
उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि प्रशासन चोपता में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पूरी नजर रख रही है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है।
