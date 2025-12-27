दो दिन की छुट्टी व विंटरलाइन कार्निवाल के चलते मसूरी उमड़े पर्यटक, मालरोड देर रात तक रही गुलजार
सप्ताहांत और विंटरलाइन कार्निवाल के कारण मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। माल रोड और प्रमुख पर्यटन स्थल देर रात तक गुलजार रहे। होटलों में 70-80 ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी : शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते शुक्रवार शाम तक मसूरी व समीपवर्ती पर्यटन स्थल, बाजार व मालरोड पूरे दिनभर व देर रात तक पर्यटकों से गुलजार रहे।
कैंपटी फाल, भट्ठाफाल, बुरांशखंडा, गनहिल, चार दुकान, जार्ज एवरेस्ट, अटल उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शुक्रवार को पूरे दिनभर पर्यटकों से भरे रहे।
मसूरी में चल रहे छह दिवसीय विंटरलाइन कार्निवाल से भी पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जिससे पर्यटन से जुड़े व्यवसाइयों में खुशी का माहौल रहा।
शुक्रवार को किंक्रेग-लाइब्रेरी-जीरो प्वाइंट मार्ग, किंक्रेग-मैसानिक लाज-घंटाघर मार्ग तथा मलिंगार-चार दुकान मार्ग पर दिनभर रुक रुक कर जाम लगता रहा।
हालांकि, पुलिस द्वारा नया ट्रैफिक प्लान लागू नहीं किया गया है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार शाम तक शहर के होटलों में औसतन 70 से 80 प्रतिशत पर्यटक आक्युपेंशी दर्ज की गई है।
शनिवार के लिए भी अभी तक 70 से 80 प्रतिशत बुकिंग आ चुकी है। उन्होंने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या के लिए अभी तक 60 से 70 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है, जिसके 30 दिसंबर तक पूरी तरह से शत प्रतिशत बुकिंग होने की उम्मीद है और होटलियर्स उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं।
