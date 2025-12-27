थर्टी फर्स्ट व न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू, नैनीताल उमड़े पर्यटक; एंट्री प्वाइंट पर लगी वाहनों की लंबी कतार

जागरण संवाददाता, नैनीताल: क्रिसमस के बाद वीकेंड पर शहर का पर्यटन कारोबार चल पड़ा है। पर्यटकों की बंपर आमद से शहर सहित आसपास के पर्यटन स्थल गुलजार हो गए। विशेष यातायात प्लान लागू होने से शहर की सड़कें तो जाम मुक्त रही, लेकिन एंट्री प्वाइंटों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही।

जहां प्रतीक्षालय व शटल सेवा के वाहन देरी से पहुंचने के कारण पर्यटकों को खासी फजीहत झेलनी पड़ी। कारोबारी नये साल तक इसी तरह कारोबार होने की उम्मीद जता रहे है। क्रिसमस के दिन से ही शहर में पर्यटकों की आमद शुरू हो गई थी जो शनिवार शाम तक बनी रही।

पर्यटकों ने हिमालय दर्शन, बॉटनिकल गार्डन, केव गार्डन, वाटरफॉल, बारापत्थर घोड़ा स्टेंड, स्नोव्यू, चिड़ियाघर क्षेत्रों में जमकर चहलकदमी की। नैनी झील में सुबह से शाम तक नौकायन करने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहा। देर शाम पंत पार्क, तिब्बती बाजार व मालरोड में गर्म कपड़ों के साथ ही पर्यटक नैनीताल की यादों से जुड़ा सामान खरीदते नजर आए।

अधिकांश होटल-गेस्ट हाउस पैक शहर में शनिवार शाम तक डेढ़ हजार वाहनों के साथ ही शटल सेवा से दस हजार से अधिक पर्यटक शहर पहुंचे। जिसके चलते देर शाम तक शहर के अधिकांश होटल फुल हो गए। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि रविवार को छोड़ थर्टी फर्स्ट को दो दिन शेष है। जिस कारण नये साल तक पर्यटकों की आमद इसी तरह बनी रहने की उम्मीद है। थर्टी फर्स्ट पर अधिकांश होटलों में 50 प्रतिशत से अधिक कमरे एडवांस बुक है।

एंट्री प्वाइंट तक ही पहुंचे पर्यटक वाहन पर्यटकों की आमद से पुलिस ने सुबह ही विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया। भवाली रोड से आने वाले पर्यटकों को वाया ज्योलीकोट नंबर एक बैंड होते हुए रुसी दो तक भेजा गया जबकि कालाढूंगी मार्ग से आने वाले वाहनों को नारायण नगर पार्किंग में पार्क करवाया गया।

पार्किंग वाले होटलाें में एडवांस बुकिंग कर आने वाले पर्यटक वाहनों को ही एंट्री मिली। दोनों ही स्थानों से अन्य पर्यटकों को शटल सेवा से शहर तक भेजा गया। जिस कारण हल्द्वानी व कालाढूंगी रोड में वाहनों की कई किमी लंबी कतार लगी रही। जाम से जूझते हुए शहर में एंट्री पाने को कई पर्यटक पुलिस से तनातनी भी करते नजर आए।

एंट्री प्वाइंट पर सुविधाओं का टोटा क्रिसमस से थर्टी फर्स्ट तक एंट्री प्वाइंट को सुविधा सम्पन्न बनाने को लेकर अधिकारियों ने दावे तो खूब किये, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं की भी कमी नजर आई। शनिवार दोपहर वाहनों का दबाव बढ़ने के बाद हल्द्वानी मार्ग में वाहनों की कई किमी लंबी कतार लगी रही तो पर्यटकों को शटल सेवा के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रतिक्षालय व बैंठने के लिए कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण पर्यटक घंटो सड़क पर खड़े होकर शटल वाहन का इंतजार करते नजर आए।