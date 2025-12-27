Language
    केदारनाथ धाम के लिनचोली में भालू का आतंक, दुकान का दरवाजा तोड़कर घुसा अंदर; वीडियो हो रहा वायरल

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर भालुओं का आतंक बढ़ गया है, खासकर लिनचोली, भीमबली में। तीन सक्रिय भालू दुकानों और घरों में घुसकर राशन को नुकसान पहुंचा रह ...और पढ़ें

    लिनचोली क्षेत्र की एक दुकान में भालू दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का वीडियो हो रहा वायरल।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम और केदारनाथ पैदल मार्ग पर इन दिनों भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में तीन भालू सक्रिय हैं, जो केदारनाथ धाम सहित लिनचोली, भीमबली और आसपास के पड़ावों में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भालू लोगों के घरों और दुकानों के दरवाजे तोड़कर राशन व खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

    इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें लिनचोली क्षेत्र की एक दुकान में भालू दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता और राशन खाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी शीतकाल के दौरान केदारनाथ धाम में भालुओं द्वारा घरों और प्रतिष्ठानों में घुसकर तोड़फोड़ और नुकसान की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

    भालू की आवाजाही खासतौर पर रात के समय अधिक हो रही है, जिससे लोगों का घरों में रखा राशन भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पैदल मार्ग पर आवाजाही करने वाले मजदूरों के लिए यह चिंता बना हुआ है। शीतकाल में केदारनाथ में कोई भी व्यापारी और दुकानदार नहीं रहता है। मात्र पुनर्निर्माण कार्य में लगे मजदूर ही वहां रह रहे हैं, जो भालुओं की मौजूदगी से डरे हुए हैं।

    इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि, केदारघाटी क्षेत्र में तीन भालू सक्रिय हैं, जिनकी गतिविधियों से लगातार नुकसान की सूचना मिल रही है। संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

    प्रशासन की ओर से यहां रह रहे मजदूरों को सतर्क रहने, रात के समय अकेले बाहर न निकलने को कहा गया है। वहीं स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहित वन विभाग से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, ताकि केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

