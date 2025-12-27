चमोली में दहशत का पर्याय बनी मादा भालू पिंजरे में कैद, देहरादून से आई टीम ने किया ट्रेंकुलाइज

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के भालू प्रभावित पोखरी के भिकोना क्षेत्र में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने एक छह साल के मादा भालू को पिंजरे में कैद कर लिया है। यह भालू क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। यह कई बार आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा था।

चमोली जनपद में पोखरी विकासखंड सर्वाधिक भालू प्रभावित क्षेत्र है। यहां आए दिन भालू लोगों पर हमला कर रहा था। जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में भालू और उसका बच्चा पहुंचा। भालू ने यहां एक छात्र पर हमला कर उसे करीब 20 मीटर तक घसीटकर ले गया।

इसी को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा के निर्देश पर देहरादून चिड़ियाघर से डा. प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम भालू पकड़ने के लिए पोखरी क्षेत्र में पहुंची हुई है। भालू के कैद होने के बाद डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने मौके का निरीक्षण किया। बताया कि भालू को ट्रेंकुलाइज किया गया है।