चमोली में दहशत का पर्याय बनी मादा भालू पिंजरे में कैद, देहरादून से आई टीम ने किया ट्रेंकुलाइज
चमोली के पोखरी स्थित भिकोना क्षेत्र में दहशत फैला रही एक छह वर्षीय मादा भालू को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और देहरादून चिड़ियाघर की टीम ने पिंजरे में कैद ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के भालू प्रभावित पोखरी के भिकोना क्षेत्र में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने एक छह साल के मादा भालू को पिंजरे में कैद कर लिया है। यह भालू क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। यह कई बार आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा था।
चमोली जनपद में पोखरी विकासखंड सर्वाधिक भालू प्रभावित क्षेत्र है। यहां आए दिन भालू लोगों पर हमला कर रहा था। जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में भालू और उसका बच्चा पहुंचा। भालू ने यहां एक छात्र पर हमला कर उसे करीब 20 मीटर तक घसीटकर ले गया।
इसी को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा के निर्देश पर देहरादून चिड़ियाघर से डा. प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम भालू पकड़ने के लिए पोखरी क्षेत्र में पहुंची हुई है। भालू के कैद होने के बाद डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने मौके का निरीक्षण किया। बताया कि भालू को ट्रेंकुलाइज किया गया है।
शनिवार रात को करीब दो बजे टीम ने एक छह साल के मादा भालू को ट्रेंकुलाइज किया। उसके बाद उस पिंजरे में रखा गया। शनिवार को भालू को मोहनखाल लाया गया। भालू इतना विशालकाय है कि वन कर्मी भी डर गए।
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि भालू को भिकोना के पास ट्रेंकुलाइज कर पकड़ गया है। देहरादून से पहुंची चिड़ियाघर की टीम ने भालू को पकड़ा है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में नहीं थम रहे भालू के हमले, अब रुद्रप्रयाग में घास लेने गई महिला को किया घायल
यह भी पढ़ें- VIDEO: CM धामी ने भालू के हमले में घायल छात्र से फोन पर की बात, बोले- कैसे हो आरव...आप सबने बहादुरी का काम किया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।