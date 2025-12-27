Language
    चमोली में दहशत का पर्याय बनी मादा भालू पिंजरे में कैद, देहरादून से आई टीम ने किया ट्रेंकुलाइज

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    चमोली के पोखरी स्थित भिकोना क्षेत्र में दहशत फैला रही एक छह वर्षीय मादा भालू को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और देहरादून चिड़ियाघर की टीम ने पिंजरे में कैद ...और पढ़ें

    Hero Image

    पोखरी के भिकोना क्षेत्र में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने छह साल के मादा भालू को पिंजरे में कैद कर लिया।

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर: चमोली जनपद के भालू प्रभावित पोखरी के भिकोना क्षेत्र में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने एक छह साल के मादा भालू को पिंजरे में कैद कर लिया है। यह भालू क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। यह कई बार आबादी क्षेत्र में पहुंच रहा था।

    चमोली जनपद में पोखरी विकासखंड सर्वाधिक भालू प्रभावित क्षेत्र है। यहां आए दिन भालू लोगों पर हमला कर रहा था। जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में भालू और उसका बच्चा पहुंचा। भालू ने यहां एक छात्र पर हमला कर उसे करीब 20 मीटर तक घसीटकर ले गया।

    इसी को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा के निर्देश पर देहरादून चिड़ियाघर से डा. प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम भालू पकड़ने के लिए पोखरी क्षेत्र में पहुंची हुई है। भालू के कैद होने के बाद डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने मौके का निरीक्षण किया। बताया कि भालू को ट्रेंकुलाइज किया गया है।

    शनिवार रात को करीब दो बजे टीम ने एक छह साल के मादा भालू को ट्रेंकुलाइज किया। उसके बाद उस पिंजरे में रखा गया। शनिवार को भालू को मोहनखाल लाया गया। भालू इतना विशालकाय है कि वन कर्मी भी डर गए।

    केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि भालू को भिकोना के पास ट्रेंकुलाइज कर पकड़ गया है। देहरादून से पहुंची चिड़ियाघर की टीम ने भालू को पकड़ा है।

