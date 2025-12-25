उत्तराखंड में नहीं थम रहे भालू के हमले, अब रुद्रप्रयाग में घास लेने गई महिला को किया घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: नगर पंचायत ऊखीमठ के ओंकारेश्वर वार्ड में घास लेने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वार्ड में आसपास खेल रहे बच्चों और साथ में गई महिलाओं के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भाग गया।

लोगों की मदद से महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ में उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया।

गुरुवार को दोपहर ढाई बजे ओंकारेश्वर वार्ड के प्रेमनगर कस्बे की 32 वर्षीय रचना देवी पत्नी मनमोहन सिंह अन्य दो महिलाओं के साथ घर से करीब दो सौ मीटर दूर बद्रे धारे के पास घास लेने गईं थीं।

घास काटते समय अचानक भालू ने रचना देवी पर हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे और साथ में गईं महिलाओं के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भाग निकला।

भालू के हमले से रचना देवी के दोनों हाथों पर गंभीर चोंट आईं हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डाक्टरों ने रचना देवी को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया।