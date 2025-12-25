उत्तराखंड में नहीं थम रहे भालू के हमले, अब रुद्रप्रयाग में घास लेने गई महिला को किया घायल
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भालू का हमला हुआ है। ऊखीमठ नगर पंचायत के ओंकारेश्वर वार्ड में घास लेने गई एक महिला को भालू ने घायल कर दिया। महिला की चीख ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: नगर पंचायत ऊखीमठ के ओंकारेश्वर वार्ड में घास लेने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वार्ड में आसपास खेल रहे बच्चों और साथ में गई महिलाओं के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भाग गया।
लोगों की मदद से महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ में उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
गुरुवार को दोपहर ढाई बजे ओंकारेश्वर वार्ड के प्रेमनगर कस्बे की 32 वर्षीय रचना देवी पत्नी मनमोहन सिंह अन्य दो महिलाओं के साथ घर से करीब दो सौ मीटर दूर बद्रे धारे के पास घास लेने गईं थीं।
घास काटते समय अचानक भालू ने रचना देवी पर हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेल रहे बच्चे और साथ में गईं महिलाओं के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भाग निकला।
भालू के हमले से रचना देवी के दोनों हाथों पर गंभीर चोंट आईं हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डाक्टरों ने रचना देवी को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया।
वहीं सूचना पर वन विभाग के रेंजर हरिशंकर सिंह रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मी क्षेत्र की निगरानी में जुट गए हैं।
वहीं विधायक आशा नौटियाल भी प्राथमिक स्वास्थ्य ऊखीमठ पहुंचीं तथा डाक्टरों को उचित उपचार देने की बात कही। उन्होंने घायल रचना देवी का हालचाल भी जाना। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ ही लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
