स्कूल जा रही थी छात्रा तभी रास्ते में मिला भालू.... डर के मारे चिल्लाते हुए लगी भागने, पहाड़ी से नीचे गिरी

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: चमोली जनपद में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजकीय बालिका इंटर कालेज की छात्रा राधिका बज्याणी मंगलवार को घर से स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल परिसर के पास पहुंची तो झाड़ियों में उसे भालू दिखाई दिया। उसे देखकर छात्रा डर के मारे जोर-जोर से भागने लगी, लेकिन इस बीच वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हालत में जब वह विद्यालय पहुंची तो उसे खून से लथपथ देख वहां मौजूद एक छात्रा बेहोश हो गई। दोनों छात्राओं को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गंगोलगांव की छात्रा राधिका विद्यालय जा रही थी, तभी विद्यालय परिसर के पास झाड़ियों में उसे भालू दिखाई दिया, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इसे देखकर राधिका घबराकर चिल्लाते हुए भागने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर गिरकर वह चोटिल हो गई।

इस दौरान उसके हाथ और सिर से खून बहने लगा। घायल अवस्था में जब वह विद्यालय पहुंची तो छात्रा सीमा उसे खून से लथपथ देखकर बेहोश हो गई। इसके बाद विद्यालय ने वन विभाग को सूचना दी। शिक्षकों ने तुरंत दोनों छात्राओं को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उपचार के बाद दोनों छात्राओं को घर भेज दिया गया।

प्रधानाचार्य ललित मोहन बिष्ट ने बताया कि यह घटना लगभग सवा दस बजे की है। राधिका को भालू दिखाई देने के कारण वह भागने लगी, जिससे वह गिरकर चोटिल हुई। बताया कि पूर्व में भी विद्यालय के आस-पास भालू दिखाई दिया था।