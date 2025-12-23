Language
    स्कूल जा रही थी छात्रा तभी रास्ते में मिला भालू.... डर के मारे चिल्लाते हुए लगी भागने, पहाड़ी से नीचे गिरी

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    उत्तराखंड के चमोली जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी उसे रास्ते में भालू मिल गया। डर के मारे चिल्लाते हुए भागन ...और पढ़ें

    जिला चिकित्सालय में भर्ती बेहोश हुई छात्रा। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: चमोली जनपद में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजकीय बालिका इंटर कालेज की छात्रा राधिका बज्याणी मंगलवार को घर से स्कूल के लिए निकली थी।

    स्कूल परिसर के पास पहुंची तो झाड़ियों में उसे भालू दिखाई दिया। उसे देखकर छात्रा डर के मारे जोर-जोर से भागने लगी, लेकिन इस बीच वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई।

    घायल हालत में जब वह विद्यालय पहुंची तो उसे खून से लथपथ देख वहां मौजूद एक छात्रा बेहोश हो गई। दोनों छात्राओं को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया।

    जानकारी के अनुसार मंगलवार को गंगोलगांव की छात्रा राधिका विद्यालय जा रही थी, तभी विद्यालय परिसर के पास झाड़ियों में उसे भालू दिखाई दिया, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इसे देखकर राधिका घबराकर चिल्लाते हुए भागने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर गिरकर वह चोटिल हो गई।

    इस दौरान उसके हाथ और सिर से खून बहने लगा। घायल अवस्था में जब वह विद्यालय पहुंची तो छात्रा सीमा उसे खून से लथपथ देखकर बेहोश हो गई। इसके बाद विद्यालय ने वन विभाग को सूचना दी। शिक्षकों ने तुरंत दोनों छात्राओं को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उपचार के बाद दोनों छात्राओं को घर भेज दिया गया।

    प्रधानाचार्य ललित मोहन बिष्ट ने बताया कि यह घटना लगभग सवा दस बजे की है। राधिका को भालू दिखाई देने के कारण वह भागने लगी, जिससे वह गिरकर चोटिल हुई। बताया कि पूर्व में भी विद्यालय के आस-पास भालू दिखाई दिया था।

    जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहा कि आए दिन यहां वन्यजीवों का खतरा बना रहता है। उन्होंने विद्यालय के चारों और सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की।

    नीती के कोसा गांव में

    ज्योतिर्मठ विकासखंड के सीमांत नीती मलारी क्षेत्र के कोसा गांव में सोमवार रात भालू ने चार घरों के दरवाजे तोड़ दिए। भालू ने गांव के दीपक सिंह, बिरेंद्र सिंह, प्रेम सिंह, देव सिंह के घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर रखी खाद्य सामग्री को चट कर दिया।

    साथ ही घर के अंदर रखी सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया। इन दिनों सीमांत क्षेत्र के लोग शीतकालीन प्रवास पर रहते हैं। इस कारण क्षेत्र में लोगों की आवाजाही ठप है।

