VIDEO: अचानक स्कूल पहुंचे दो भालू... एक छात्र को उठा ले गया, दूसरा क्लासरूम का दरवाजा तोड़ने लगा...

संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी (चमोली): खेत-खलिहान, जंगल और आंगन में घुसकर हमालवर हो रहे भालू अब स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। सोमवार सुबह चमोली जिले के पोखरी में जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर के परिसर में घुसे दो भालुओं ने ऐसा आतंक मचाया कि हर कोई सन्न रह गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक भालू बरामदे में बैठे छठवीं के छात्र को उठाकर झाड़ियों में ले गया। एक छात्रा की बहादुरी से उसकी जान बच सकी। हालांकि दोनों चोटिल हो गए। दूसरे भालू ने एक कक्षा कक्ष में दुबके बच्चों पर हमला करने के उद्देश्य से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया।

इस स्कूल के बच्चों पर भालू के हमले की यह तीसरी घटना है। चमोली जिले में इस वर्ष अब तक भालू के हमले में तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 घायल हुए हैं। प्रदेश में इस वर्ष भालू के हमले से आठ लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 96 लोग घायल हो चुके हैं।

Chamoli: जिले के पोखरी में जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर के परिसर में घुसे दो भालुओं में से एक ने बरामदे में बैठे छात्र को उठाकर झाड़ियों में ले गया। एक छात्रा की बहादुरी से उसकी जान बच सकी। वहीं, दूसरे भालू ने एक कक्षा कक्ष का दरवाजा तोड़ने का प्रयास।#Uttarakhand, pic.twitter.com/3L15R5kUOY — Sunil Negi (@negi0010) December 22, 2025 चमोली जिले में स्कूली बच्चों पर भालू के हमले की घटना को दो दिन बीते थे कि सोमवार सुबह सवा नौ बजे जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में बच्चे पर हमले की घटना सामने आ गई। विद्यालय में अध्ययनरत 12 छात्र-छात्राएं उस समय दहशत में आ गए जब बरामदे में बैठे छठवीं के छात्र 11 वर्षीय आरव को पकड़कर भालू 20 मीटर दूर झाड़ियों में ले गया। यह देख आठवीं की छात्रा गनियाला निवासी 13 वर्षीय दिव्या ने शोर मचा दिया। साथ ही आरव को बचाने के लिए भालू पर पत्थर फेंके।