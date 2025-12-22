Language
    VIDEO: अचानक स्कूल पहुंचे दो भालू... एक छात्र को उठा ले गया, दूसरा क्लासरूम का दरवाजा तोड़ने लगा...

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:27 PM (IST)

    चमोली जिले के पोखरी में जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर के परिसर में दो भालू घुस गए। भालू ने बरामदे में बैठे एक छात्र को उठाकर झाड़ियों में ले गया, लेकिन एक छ ...और पढ़ें

    चमोली के पोखरी के जूनियर हाईस्कूल में भालू के हमले में घायल छात्र आरव व छात्रा दिव्या। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी (चमोली): खेत-खलिहान, जंगल और आंगन में घुसकर हमालवर हो रहे भालू अब स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। सोमवार सुबह चमोली जिले के पोखरी में जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर के परिसर में घुसे दो भालुओं ने ऐसा आतंक मचाया कि हर कोई सन्न रह गया।

    एक भालू बरामदे में बैठे छठवीं के छात्र को उठाकर झाड़ियों में ले गया। एक छात्रा की बहादुरी से उसकी जान बच सकी। हालांकि दोनों चोटिल हो गए। दूसरे भालू ने एक कक्षा कक्ष में दुबके बच्चों पर हमला करने के उद्देश्य से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया।

    इस स्कूल के बच्चों पर भालू के हमले की यह तीसरी घटना है। चमोली जिले में इस वर्ष अब तक भालू के हमले में तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 घायल हुए हैं। प्रदेश में इस वर्ष भालू के हमले से आठ लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 96 लोग घायल हो चुके हैं।

    चमोली जिले में स्कूली बच्चों पर भालू के हमले की घटना को दो दिन बीते थे कि सोमवार सुबह सवा नौ बजे जूनियर हाईस्कूल हरिशंकर में बच्चे पर हमले की घटना सामने आ गई।

    विद्यालय में अध्ययनरत 12 छात्र-छात्राएं उस समय दहशत में आ गए जब बरामदे में बैठे छठवीं के छात्र 11 वर्षीय आरव को पकड़कर भालू 20 मीटर दूर झाड़ियों में ले गया। यह देख आठवीं की छात्रा गनियाला निवासी 13 वर्षीय दिव्या ने शोर मचा दिया। साथ ही आरव को बचाने के लिए भालू पर पत्थर फेंके।

    इससे भालू भाग गया। वहां मौजूद 10 अन्य बच्चे कुछ समझ पाते, दूसरा भालू उन पर झपटने के लिए दौड़ पड़ा। सभी बच्चे जान बचाने के लिए विद्यालय के एक कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया।

    इस पर भालू कमरे का दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगा। करीब 10 मिनट तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही। शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो भालू को भगाया और झाड़ी में पड़े घायल आरव को निकाला।

    आरव की पीठ में भालू के नाखून से खरोंच आईं हैं, जबकि भालू को भगाने वाली छात्रा दिव्या के हाथों में भी चोट लगी है। वन विभाग की टीम घायल आरव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। अब क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है। साथ ही दोनों घायल बच्चों को सहायता राशि भी दी गई है।

    सुबह गश्त के दौरान वन विभाग की टीम क्षेत्र में ही थी। जूनियर हाईस्कूल के खुलने का समय बढ़ाने के चलते टीम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को एस्कार्ट कर रही थी। इस दौरान घटना हो गई।
    नवल किशोर पंत, रेंजर, नागनाथ रेंज, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

    महिला ने दरांती से वार कर बचाई भालू से जान

    नैनबाग (टिहरी): टिहरी जिले में नैग्याण के घटूगाड में चारा लेने जंगल में गई सावित्री देवी (35) पर भालू ने हमला कर दिया। इस पर सावित्री ने भालू पर दरांती से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अन्य महिलाओं ने शोर मचाने पर भालू भाग गया। (संसू)

