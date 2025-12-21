Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chamoli: गोशाला से लौट रहा था व्यक्ति, अचानक भालू ने किया हमला; घायल को किया श्रीनगर रेफर

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:21 PM (IST)

    चमोली जिले के नारायणबगड़ में रविवार शाम को गोशाला से लौट रहे जसपाल सिंह पर भालू ने हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, नारायणबगड़ (चमोली): रविवार शाम गोशाला से लौट रहे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने व्यक्ति को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। घायल को ग्रामीण निजी वाहन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) नारायणबगड़ ले गए। वहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मरोड़ा गांव के पूर्व प्रधान खीम सिंह ने बताया कि रविवार शाम पांच बजे जसपाल सिंह (46 साल) पुत्र कुंदन सिंह गोशाला में मवेशियों को चारापत्ती देकर लौट रहा था कि इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया।

    घायल की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण गोशाला की ओर भागे और शोर मचाकर किसी तरह घायल तक पहुंचे। तब तक भालू उसके चेहरे और शरीर को बुरी तरह घायल कर चुका था। ग्रामीण किसी तरह निजी वाहन से घायल जसपाल सिंह को पीएचसी लाए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीनगर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

    पूर्व प्रधान खीम सिंह ने बताया कि बीते लंबे समय से गांव के समीप भालू के नजर आने की सूचना वन विभाग कर्मचारियों को दी जा रही थी, लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना और अब भालू गांव की सीमा के भीतर घुस गया है, जिससे अब गांव में भय का माहौल बना हुआ है।

    वहीं अस्पताल पहुंचकर वन विभाग के रेंज अधिकारी अखिलेश भट्ट ने घायल का हालचाल जाना। बदरीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि घायल को त्वरित सहायता के रूप में 15 हजार रुपये की राशि दी गई है। गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपये इलाज के लिए दिए जाएंगे। वहीं गांव में वन विभाग की टीम भेज दी गई है।

    यह भी पढ़ें- Dehradun: घास लेने गई महिला पर दो भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस जिले में भालू-गुलदार के आतंक के चलते बदलनी पड़ी स्कूलों की टाइमिंग, DM ने दिए निर्देश