रात को घर लौटते वक्त अचानक सामने आया भालू, युवक ने दिखाई हिम्मत और जान बचाने को लगा दी नीचे छलांग
दशोली के मोली हुडग तोक में रात को घर लौटते समय एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। 32 वर्षीय देवेंद्र सिंह फर्स्वाण ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ते से नी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर (चमोली) : दशोली के मोली हुडग तोक में रात को घर लौटते समय अचानक सामने आए भालू ने युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान युवक ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ते से नीचे छलांग लगाई, जिससे उसकी जान बच गई। शनिवार को घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे ने घायल से मिलकर उसे 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
बताया गया कि ग्राम सभा व्यारा के मोली हुड़ग निवासी 32 वर्षीय देवेंद्र सिंह फर्स्वाण बीती सांय को बंड विकास मेला में शामिल होकर वापस गांव जा रहा था। बताया गया कि गांव से एक मिमी पहले ही उसका भालू से आमना-सामना हो गया। भालू ने उस पर हमला बोला तो देवेंद्र ने रास्ते से नीचे कूद मारकर चिल्लाने लगा।
बताया कि इस दौरान भालू भाग गया। देवेन्द्र रात्रि को गांव पहुंचा, लेकिन भालू के खौफ से उसे चिकित्सालय नहीं लाया जा सका। शनिवार की सुबह उसे गोपेश्वर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। देवेंद्र ने बताया कि उसके घर की दूरी पैदल चार किमी है तथा उसके साथ मेले गए अन्य लोग रिस्तेदारी में रह गए थे। वह अकेले ही गांव लौट रहा था। इस दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया।
