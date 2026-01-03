Uttarakhand Weather: हल्द्वानी में चार डिग्री लुढ़का पारा, मुक्तेश्वर में माइनस की ओर; फिलहाल नहीं मिलेगी राहत
तराई-भाबर क्षेत्र में एक दिन की राहत के बाद शीतलहर लौट आई है। हल्द्वानी में घना कोहरा छाया रहा और अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । तराई-भाबर क्षेत्र में साल की शुरुआत थोड़ी राहत के साथ हुई, लेकिन एक दिन बार फिर शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह का आरंभ घने कोहरे के साथ हुआ। दिन के समय धूप निकली, लेकिन राहत नहीं मिली। ठिठुरन के बीच अधिकतम पारा 13.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री रहा। दिन के पारे में 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
शाम के समय सर्द हवाओं का प्रवाह भी रहा। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रात होने के साथ ही कोहरे ने पूरे इलाकों को अपनी करवट में ले लिया। साथ ही पर्वतीय इलाकों में भी सर्दी का सितम हावी होता दिखा।
नैनीताल जिले के सबसे ठंडे इलाके मुक्तेश्वर में न्यूनतम पारा 1.1 डिग्री दर्ज किए जाने के साथ माइनस की ओर बढ़ दिखा। हालांकि, दिन के समय चटख धूप खिली होने से लोगों ने राहत महसूस की। यहां अधिकतम तापमान 14.1 डिग्री दर्ज किया।
इधर, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। जबकि तराई-भाबर क्षेत्र में कोहरा छाने के साथ ही शीतलहर का प्रभाव जारी रह सकता है।
