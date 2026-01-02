Language
    Snowfall in Uttarakhand: मौसम मेहरबान, बर्फ से ढकीं हिमालय की काली पड़ी चोटियां; शीतलहर ने छुड़ाई कंपकंपी

    By OM PRAKASHEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम मेहरबान हुआ है, शुक्रवार को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ में नंदा देवी से पंचाचूली तक की चोटियां हिमपात से सफ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्‍तराखंड में आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया। शुक्रवार को उच्च हिमालय में बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ में नंदा देवी से लेकर पंचाचूली तक की चोटियों पर हिमपात हुआ।

    इस दौरान जिलेभर में मौसम सामान्य रहा निचले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच धूप खिली रही। नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल, हरदेवल, राजरम्भा पंचाचूली सहित मध्य हिमालय की छिपलाकेदार की चोटियों पर हिमपात हुआ। हिमपात के चलते जिले भर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं काली नजर आ रही चोटियों की तलहटी तक बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है।

