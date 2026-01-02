Language
    Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में बदला मौसम, केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई शुरू

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:29 PM (IST)

     Uttarakhand Weather Forecast शुक्रवार दोपहर बाद उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में बाद ...और पढ़ें

    मौसम में आए बदलाब के चलते केदारनाथ धाम में कुछ इस तरह बना हुआ है मौसम।

    संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: Uttarakhand Ka Mausam शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम में आए बदलाब के चलते केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि, धाम समेत पूरे जनपद में आसमान में बादल छाए रहने मौसम ठंडा रहा। जिससे जनपद में शीत लहर का प्रकोप बना रहा।

    हो सकती है अच्छी बर्फबारी 

    शुक्रवार को सुबह के समय केदारनाथ मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव आ गया। देर शाम से केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। इस दौरान केदारनाथ धाम में बर्फबारी की गति धीमी रही। उम्मीद जताई जा रही है कि रात को धाम में अच्छी बर्फबारी हो सकती है।

    लोगों ने अलाव भी जलाए

    जिला मुख्यालय सहित जनपद के अधिकांश इलाकों में शुक्रवार सुबह के समय हल्की धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा होने से जनपद के कई कस्बों में लोगों ने अलाव भी जलाए गए।

    चोटियों पर हिमपात शुरू 

    केदारनाथ में वुड स्टोन के प्रभारी सोबन सिंह बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की शुरुआत होने से राहत की बात है। बीते दो दिनों से केदारनाथ धाम में आसमान बादलों से पूरी तरह पैक है। बताया कि उम्मीद है देर रात तक केदारनाथ धाम तक बर्फवारी हो सकती है।

