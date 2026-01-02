Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में बदला मौसम, केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई शुरू

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: Uttarakhand Ka Mausam शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम में आए बदलाब के चलते केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि, धाम समेत पूरे जनपद में आसमान में बादल छाए रहने मौसम ठंडा रहा। जिससे जनपद में शीत लहर का प्रकोप बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हो सकती है अच्छी बर्फबारी शुक्रवार को सुबह के समय केदारनाथ मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव आ गया। देर शाम से केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। इस दौरान केदारनाथ धाम में बर्फबारी की गति धीमी रही। उम्मीद जताई जा रही है कि रात को धाम में अच्छी बर्फबारी हो सकती है।

लोगों ने अलाव भी जलाए जिला मुख्यालय सहित जनपद के अधिकांश इलाकों में शुक्रवार सुबह के समय हल्की धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा होने से जनपद के कई कस्बों में लोगों ने अलाव भी जलाए गए।