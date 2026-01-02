Uttarakhand Weather Today: मौसम ने बदली करवट, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब व नीती घाटी में हुई हल्की बर्फबारी

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर (चमोली) : Uttarakhand Ka Mausamलंबे इंतजार के बाद नये साल के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली और चमोली जिले की नीती-मलारी घाटी के साथ ही बदरीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब में दोपहर बाद हल्की बर्फबारी होने लगी।

इससे आने वाले एक-दो दिन में अच्छी बर्फबारी व वर्षा की उम्मीद जगी है। पर्यटक भी बर्फबारी के इंतजार में औली व नीती-मलारी घाटी में डेरा डाले हुए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों के 2,800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है।