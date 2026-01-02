Language
    Uttarakhand Weather Today: मौसम ने बदली करवट, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब व नीती घाटी में हुई हल्की बर्फबारी

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:30 AM (IST)

    Uttarakhand Weather Forecast: नए साल के पहले दिन चमोली जिले की नीती-मलारी घाटी, बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे मौसम सुहावन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर (चमोली) :  Uttarakhand Ka Mausamलंबे इंतजार के बाद नये साल के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली और चमोली जिले की नीती-मलारी घाटी के साथ ही बदरीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब में दोपहर बाद हल्की बर्फबारी होने लगी।

    इससे आने वाले एक-दो दिन में अच्छी बर्फबारी व वर्षा की उम्मीद जगी है। पर्यटक भी बर्फबारी के इंतजार में औली व नीती-मलारी घाटी में डेरा डाले हुए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों के 2,800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है।

    हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी व देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला भी पड़ सकता है।

    दूसरी ओर, गुरुवार को देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। शाम को आसमान में हल्के बादल छाने से मौसम ठंडा रहा। उत्तर भारत में भीषण कोहरे के प्रकोप से देहरादून आने वाली आठ हवाई सेवाएं देरी से पहुंचीं। ट्रेनों का समय भी प्रभावित चल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

