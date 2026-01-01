Uttarakhand Weather Today: बदला उत्तराखंड का मौसम, चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी की उम्मीद
Uttarakhand Weather Forecast मौसम बदलने से चकराता और लोखंडी जैसे ऊंचाई वाले जौनसार-बावर क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड और घ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, चकराता : Uttarakhand Ka Mausamमौसम बदलने से जौनसार-बावर के ऊंचाई वाले चकराता व लोखंडी आदि क्षेत्रों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। कड़ाके की ठंड के बीच पूरे दिन बादल छाए रहे। मौसम के इस रुख को देखते हुए अब बर्फबारी की उम्मीद जगी है। यहां नव वर्ष का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों को भी बर्फबारी का इंतजार है।
आसमान में छाए रहे घने बादल
ठंडी हवा के साथ बढ़ी ठिठुरन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को प्रभावित किया। दूसरे राज्यों से यहां आए पर्यटकों ने होटल से बाहर निकलने से परहेज किया। सुबह के समय आसमान में घने बादलों की मौजूदगी के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके।
सूर्य-बादलों के बीच लुका-छिपी
हालांकि दिन चढ़ने पर सूर्य और बादलों के बीच लुका-छिपी का खेल चलता रहा। लेकिन ठंडी हवा के चलते ठंड से कोई खास राहत नहीं मिली। चकराता, छावनी बाजार, पुरोड़ी, कनासर, देववन, मोइला टाप सहित आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में लोग ठिठुरते नजर आए।
पर्यटक भी तापते नजर आए अलाव
स्थानीय निवासियों के साथ-साथ यहां घूमने आए पर्यटक भी ठंड से बचने के लिए जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। बाजार, चौराहों और घरों के बाहर अलाव जलाए गए, जहां लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश करते दिखे।
बर्फबारी की बनी हुई संभावना
स्थानीय बुजुर्ग टीकाराम शाह, चमन भंडारी, अरविंद पाल कुकरेजा, संजय जैन, नैन सिंह राणा और राजेंद्र अरोड़ा का कहना है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनती नजर आ रही है। यदि मौसम ऐसा ही बना रहा, तो जल्द क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हो सकती है।
