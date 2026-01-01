Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर सीजन की सबसे ठंडी सुबह, ख‍िली धूप ने दी राहत, मौसम व‍िभाग ने चार जनवरी के ल‍िए जताई यह आशंका

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    नए साल पर वाराणसी और पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड पड़ी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प् ...और पढ़ें

    Hero Image

    वाराणसी में धूप ख‍िलने के पूर्व सीजन का सबसे ठंडा द‍िन दर्ज क‍िया गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में गुरुवार को नववर्ष के अवसर पर ठंड का प्रकोप तो देखने को मिला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गलन में कमी आई और आसमान भी साफ हो गया। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार, आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड से आंशिक राहत मिल सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में पश्चिमी भारत को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ी है। इससे प्रदेश भर में 01 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 02 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में घने कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है। इस क्रम में, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 01 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में हल्की वर्षा भी हो सकती है। आगामी 3-4 दिनों में तापमान में औसतन 3-5°C की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 01 जनवरी के बाद प्रदेश में शीत दिवस (Cold Day) की स्थितियाँ कम होने की संभावना है।

    बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 19.3°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 6.6°C रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। इस प्रकार, वर्ष का पहला दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ। मौसम का रुख गलन की ओर होने से पहले ही सुबह मामूली कोहरे के साथ धूप भी खिली, जिससे आसमान साफ होने के साथ ही गुनगुनी धूप ने लोगों को राहत प्रदान की।

    मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि के साथ-साथ ठंड में कमी आने की संभावना है। यह बदलाव प्रदेश के लोगों के लिए राहत का संकेत है, खासकर उन लोगों के लिए जो ठंड के प्रकोप से प्रभावित हैं। मौसम के इस बदलाव से न केवल तापमान में वृद्धि होगी, बल्कि लोगों को ठंड से राहत भी मिलेगी।

    विभाग ने यह भी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की भी संभावना है, जो ठंड को कम करने में सहायक होगी। इसके अलावा, घने कोहरे की स्थिति में भी कमी आएगी, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा होगी।

    इस प्रकार, नववर्ष के पहले दिन ठंड का प्रकोप तो रहा, लेकिन मौसम में सुधार के संकेत भी मिल रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड में कमी आएगी और मौसम अधिक अनुकूल होगा। इस बदलाव का स्वागत करते हुए, लोग नए साल की शुरुआत को और भी सुखद बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं मौसम व‍िभाग ने चार जनवरी को घने कोहरे की आशंका जताई है। 

    इस प्रकार, वाराणसी और पूर्वांचल में मौसम के इस बदलाव से न केवल तापमान में वृद्धि होगी, बल्कि ठंड से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में सुधार की उम्मीद है, जो सभी के लिए एक सकारात्मक संकेत है।