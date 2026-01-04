रामनगर में बाघ ने श्रमिक को बनाया शिकार, वन विभाग ने जारी किया आसपास के इलाकों में अलर्ट
रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में एक श्रमिक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक बिहार का निवासी था और भलोन गांव में पाइपलाइन बिछाने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में बाघ के हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार निवासी के रूप में की जा रही है। जो यहां भलोन गांव में पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए आया हुआ था।
रविवार को भलोन में एक नाले के समीप बाघ ने अचानक व्यक्ति पर हमला किया और उसे घसीट ले गया। कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हो गया है।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और क्षेत्र में सर्च आपरेशन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएफओ ध्रुव सिंह मर्तोलिया ने शव मिलने की पुष्टि की है।
यह भी पढ़ें- बढ़ रहा मानव वन्य जीव संघर्ष, बाघों के हमले में 16 साल में 42 लोगों की गई जान
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में हैरतअंगेज घटना: पीछे-पीछे चल रही थी लोगों की भीड़, आगे-आगे वृद्धा को घसीटकर ले जता रहा बाघ
यह भी पढ़ें- कॉर्बेट पार्क में महिला को जंगल में खींच ले गया बाघ, शव लेकर सड़क पर बैठे गुस्साए लोग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।