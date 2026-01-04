रामनगर में बाघ ने श्रमिक को बनाया शिकार, वन विभाग ने जारी किया आसपास के इलाकों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में बाघ के हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार निवासी के रूप में की जा रही है। जो यहां भलोन गांव में पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए आया हुआ था।

रविवार को भलोन में एक नाले के समीप बाघ ने अचानक व्यक्ति पर हमला किया और उसे घसीट ले गया। कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हो गया है।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और क्षेत्र में सर्च आपरेशन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएफओ ध्रुव सिंह मर्तोलिया ने शव मिलने की पुष्टि की है।