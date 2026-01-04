Language
    रामनगर में बाघ ने श्रमिक को बनाया शिकार, वन विभाग ने जारी किया आसपास के इलाकों में अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:54 PM (IST)

    रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में एक श्रमिक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक बिहार का निवासी था और भलोन गांव में पाइपलाइन बिछाने का ...और पढ़ें

    डीएफओ ने शव मिलने की पुष्टि की है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में बाघ के हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार निवासी के रूप में की जा रही है। जो यहां भलोन गांव में पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए आया हुआ था।

    रविवार को भलोन में एक नाले के समीप बाघ ने अचानक व्यक्ति पर हमला किया और उसे घसीट ले गया। कुछ दूरी पर उसका शव बरामद हो गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और क्षेत्र में सर्च आपरेशन शुरू कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएफओ ध्रुव सिंह मर्तोलिया ने शव मिलने की पुष्टि की है।

