उत्तराखंड में हैरतअंगेज घटना: पीछे-पीछे चल रही थी लोगों की भीड़, आगे-आगे वृद्धा को घसीटकर ले जता रहा बाघ

जागरण संवाददाता, रामनगर। वृद्धा पर हमला करने के बाद बाघ शव को जंगल घसीटकर ले गया। जिसके निशान मौके पर भी पाए गए हैं। सूचना मिलने पर कई ग्रामीण, वनकर्मी महिला की तलाश में जंगल में पहुंच गए। हो हल्ला करते हुए पीछे-पीछे चल रही लोगों की भीड़ एवं हवाई फायरिंग की आवाज से बाघ महिला को घसीटकर लोगों से दूर ले जाता रहा। इसके बाद बाघ शव को झाड़ी के भीतर छोड़कर चला गया। जब शव मिला तो आसपास कहीं भी लोगों को बाघ नजर नहीं आया।

एसएसपी ने संभाला मोर्चा रामनगर: सांवल्दे में शव सड़क पर रखने की वजह से जाम लग गया। इससे कार्बेट के ढेला व झिरना की सफारी से लौट रहे पर्यटक एवं अन्य लोग भी दोनों ओर जहां तहां फंस गए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाने का प्रयास तेज हो गया। इसके बाद शव को मोर्चरी में वाहन से भेजा गया तो फिर जाम खोल दिया गया। जिसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई।