उत्तराखंड में हैरतअंगेज घटना: पीछे-पीछे चल रही थी लोगों की भीड़, आगे-आगे वृद्धा को घसीटकर ले जता रहा बाघ
रामनगर के सांवल्दे गांव में एक बाघ ने वृद्धा पर हमला कर उसे घसीटकर जंगल में ले गया। लोगों की भीड़ पीछा करती रही, जिससे बाघ शव को झाड़ियों में छोड़कर च ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामनगर। वृद्धा पर हमला करने के बाद बाघ शव को जंगल घसीटकर ले गया। जिसके निशान मौके पर भी पाए गए हैं। सूचना मिलने पर कई ग्रामीण, वनकर्मी महिला की तलाश में जंगल में पहुंच गए। हो हल्ला करते हुए पीछे-पीछे चल रही लोगों की भीड़ एवं हवाई फायरिंग की आवाज से बाघ महिला को घसीटकर लोगों से दूर ले जाता रहा। इसके बाद बाघ शव को झाड़ी के भीतर छोड़कर चला गया। जब शव मिला तो आसपास कहीं भी लोगों को बाघ नजर नहीं आया।
एसएसपी ने संभाला मोर्चा
रामनगर: सांवल्दे में शव सड़क पर रखने की वजह से जाम लग गया। इससे कार्बेट के ढेला व झिरना की सफारी से लौट रहे पर्यटक एवं अन्य लोग भी दोनों ओर जहां तहां फंस गए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाने का प्रयास तेज हो गया। इसके बाद शव को मोर्चरी में वाहन से भेजा गया तो फिर जाम खोल दिया गया। जिसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई।
ग्रामीणों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप
रामनगर: सांवल्दे पश्चिम गांव में बाघ के हमले में मारी गई वृद्धा के मामले में संयुक्त संघर्ष समिति ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। समिति के संयोजक ललित उप्रेती ने कहा कि ग्रामीणों की सुुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जंगली जानवरों से लोग जान गंवा रहे हैं। महेश जोशी ने कहा कि जंगली जानवरों से लाेगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अन्यथा समिति आंदोलन को बाध्य होगी।
