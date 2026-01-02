Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कॉर्बेट पार्क में महिला को जंगल में खींच ले गया बाघ, शव लेकर सड़क पर बैठे गुस्‍साए लोग

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:24 PM (IST)

    रामनगर के कॉर्बेट पार्क के जंगल में एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला लकड़ी बीनने गई थी, तभी बाघ उसे अपने जबड़े में दबाकर जंगल में खींच ले गया। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के जंगल में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। बाघ ने महिला को जबड़े में दबाया और जंगल में ओझल हो गया। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने हमला कर मार डाला। महिला का शव कुछ दूर पड़ा मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामनगर के सांवलदे पश्चिम गांव निवासी सुखिया उम्र 55 पत्नी चन्दू सिंह दोपहर बाद अपने बेटे अरुण के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच बाघ ने सुखिया देवी पर हमला कर दिया। बाघ महिला को घसीट कर जंगल को ले गया। सूचना मिलने पर कार्बेट के अधिकारियों ने ग्रामीणों व वन कर्मियों के साथ जाकर महिला की तलाश की।

    एक घन्टे बाद महिला का शव जंगल में मिल गया। ग्रामीण व स्वजन शव लेकर सड़क पर बैठ गए। वह बाघ को पकड़ने की मांग पर अड़ गए। तहसीलदार मनीषा मारकाना, सीओ सुमित पांडे व कोतवाल सुशील कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण शव लेकर सड़क पर बैठे हैं। सड़क जाम होने से वाहनों की आवाजाही बंद है। एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    यह भी पढ़ें- रानीखेत: महिला की मौत से जनाक्रोश, सड़कों पर ग्रामीण; हमला बाघ ने किया या गुलदार ने अब तक नहीं पता

    यह भी पढ़ें- रानीखेत में बाघ का शिकार बनी महिला का नहीं उठने दिया शव, गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर देर रात तक किया हंगामा, रखी ये मांग