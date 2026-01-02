जागरण संवाददाता, रामनगर। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के जंगल में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। बाघ ने महिला को जबड़े में दबाया और जंगल में ओझल हो गया। कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने हमला कर मार डाला। महिला का शव कुछ दूर पड़ा मिला।

रामनगर के सांवलदे पश्चिम गांव निवासी सुखिया उम्र 55 पत्नी चन्दू सिंह दोपहर बाद अपने बेटे अरुण के साथ लकड़ी लेने जंगल गई थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच बाघ ने सुखिया देवी पर हमला कर दिया। बाघ महिला को घसीट कर जंगल को ले गया। सूचना मिलने पर कार्बेट के अधिकारियों ने ग्रामीणों व वन कर्मियों के साथ जाकर महिला की तलाश की।

एक घन्टे बाद महिला का शव जंगल में मिल गया। ग्रामीण व स्वजन शव लेकर सड़क पर बैठ गए। वह बाघ को पकड़ने की मांग पर अड़ गए। तहसीलदार मनीषा मारकाना, सीओ सुमित पांडे व कोतवाल सुशील कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीण शव लेकर सड़क पर बैठे हैं। सड़क जाम होने से वाहनों की आवाजाही बंद है। एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे।