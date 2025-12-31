रानीखेत में बाघ का शिकार बनी महिला का नहीं उठने दिया शव, गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर देर रात तक किया हंगामा, रखी ये मांग

जागरण संवाददाता, रानीखेत। सल्ट के टोटाम में कथित बाघ के हमले से जनाक्रोश भड़क उठा है। बचुली देवी का शव घंटों से रानीखेत रामनगर स्टेट हाईवे पर रख ग्रामीणों ने हंगामा काटा।

गुस्साए ग्रामीण बाघ से निजात दिलाने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन के बीच देर रात तक शव नहीं उठाने दिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं।

कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगे मोहान रेंज में टोटाम क्षेत्र के खोल्यों क्यारी निवासी कुशल सिंह की पत्नी बचुली देवी को बुधवार को बाघ ने मार डाला था। खून से लथपथ शव बरामद होने के बाद ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। वह शव को लेकर स्टेट हाईवे पर बैठ गए। रात करीब 11:45 बजे वन क्षेत्राधिकारी उमेश पांडे ने समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार न हुए।