    रामनगर: कपिला और तुंगा हाथी ने की तलाश, नहीं दिखा हमलावर बाघ

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:54 PM (IST)

    रामनगर के ढेला जंगल में एक वृद्धा पर हमला करने वाले बाघ की तलाश में रेस्क्यू टीम, वनकर्मी और हाथी कपिला व तुंगा जुटे हैं। पहले दिन करीब छह किलोमीटर तक ...और पढ़ें

    बाघ की तलाश में लगाए गए 30 सशस्त्र वनकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला के जंगल में वृद्धा पर हमला करने वाले बाघ की तलाश शुरू हो गई है। बाघ की तलाश में रेस्क्यू टीम, 30 वनकर्मियों के अलावा कपिला हथिनी व नर हाथी तुंगा को लगाया गया है।

    पहले दिन बाघ की तलाश में करीब छह किलोमीटर तक जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। शुक्रवार को कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला वन क्षेत्र के सांवल्दे पश्चिमी गांव में बाघ ने लकड़ी बीनने गई सुखिया देवी को हमला कर मार दिया था। करीब एक किलोमीटर दूर उसका शव मिला था। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। बाघ को पकड़ने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोला था। कार्बेट के निदेशक साकेत बडोला ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से बाघ को पकड़ने की अनुमति प्राप्त की।

    रात में ही घटना स्थल पर ले जाकर पिंजरा लगा दिया गया था। शनिवार को निदेशक ने टीम गठित की। बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पश्चिमी वृत्त के पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया गया। एक हाथी में पशु चिकित्साधिकारी ट्रैंकुलाइज गन के साथ अपनी टीम के साथ बैठे जबकि दूसरे हाथी में सशस्त्र वनकर्मी सवार हुए। घने जंगल में नदी नाले व झाडियों में दोनों हाथियों से हमलावर बाघ की तलाश हुई। लेकिन जंगल छानने के बाद भी बाघ नजर नहीं आया।

    शाम पांच बजे बजे रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया। कालागढ़ के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि रेस्क्यू अभियान अब रविवार को चलाया जाएगा। पिंजरे में बाघ को कैद करने के लिए मांस व मृतक वृद्धा के खून से सने कपड़े रखे हुए हैं। ताकि बाघ उसकी महक से वहां आए और पिंजरे में जाते ही दरवाजा बंद होने से कैद हो जाए।

