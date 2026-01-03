रामनगर: कपिला और तुंगा हाथी ने की तलाश, नहीं दिखा हमलावर बाघ

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला के जंगल में वृद्धा पर हमला करने वाले बाघ की तलाश शुरू हो गई है। बाघ की तलाश में रेस्क्यू टीम, 30 वनकर्मियों के अलावा कपिला हथिनी व नर हाथी तुंगा को लगाया गया है।

पहले दिन बाघ की तलाश में करीब छह किलोमीटर तक जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। शुक्रवार को कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला वन क्षेत्र के सांवल्दे पश्चिमी गांव में बाघ ने लकड़ी बीनने गई सुखिया देवी को हमला कर मार दिया था। करीब एक किलोमीटर दूर उसका शव मिला था। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। बाघ को पकड़ने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोला था। कार्बेट के निदेशक साकेत बडोला ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से बाघ को पकड़ने की अनुमति प्राप्त की।

रात में ही घटना स्थल पर ले जाकर पिंजरा लगा दिया गया था। शनिवार को निदेशक ने टीम गठित की। बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पश्चिमी वृत्त के पशु चिकित्साधिकारी को बुलाया गया। एक हाथी में पशु चिकित्साधिकारी ट्रैंकुलाइज गन के साथ अपनी टीम के साथ बैठे जबकि दूसरे हाथी में सशस्त्र वनकर्मी सवार हुए। घने जंगल में नदी नाले व झाडियों में दोनों हाथियों से हमलावर बाघ की तलाश हुई। लेकिन जंगल छानने के बाद भी बाघ नजर नहीं आया।