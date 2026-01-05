उत्तराखंड में सामने आया इंदौर जैसा मामला, नल के गंदे पानी से बिगड़ी मासूम की तबीयत; मचा हड़कंंप

नलों से आना वाले पानी बिलकुल भी पीने लायक नहीं है। करीब दो महीने से इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विमला देवी



दीपावली के बाद गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सुबह-शाम दोनों समय यही हाल है। उसके बाद भी सुनवाई नहीं है।

मंजू



हाल यह है कि पीने के लिए दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है। साफ पानी अधिकार है। व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रद्युम्न



नल खोलते ही गंदा पानी आने लगता है। कपड़े और अन्य धुलाई में उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन पीने लायक नहीं है।

कंचन देवी



बड़ी आबादी से जुड़े इस इलाके में गंदे पानी की समस्या से हर कोई परेशान हो चुका है। लाइन चेक कर दिक्कत दूर होनी चाहिए।

संजय सोनकर



नल के पानी को पीने से बीमार होने का डर बना हुआ है। इसलिए पीने के लिए नलकूप से पानी लाकर जैसे-तैसे काम चला रहे हैं।

निर्मला



बाजार से बोतलबंद पानी खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए नल से पानी भरने के बाद उबालकर ही इस्तेमाल करते हैं।

भगवती



शिकायत के बाद जल संस्थान की टीम यहां आई थी। चेक करने पर कहीं कोई पेयजल लाइन टूटी नहीं मिली थी। मगर पानी अब भी खराब ही आ रहा है।

रोहित कुमार, पार्षद



हाल में गांधीनगर क्षेत्र से गंदे पानी से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली। अब मामला संज्ञान में आया है। जल संस्थान की टीम को मौके पर भेजा जाएगा।

आरएस लोशाली, ईई जल संस्थान



