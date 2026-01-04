Language
    हिसार: उकलाना में दूषित पानी की सप्लाई जारी, लोगों में इंदौर जैसी घटना का डर; अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

    By Subhash Chander Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    उकलाना में दूषित पानी की सप्लाई जारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसा। हिसार जिले के उकलाना नगर पालिका क्षेत्र में दूषित पेयजल की समस्या सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गली-मोहल्लों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे उन्हें इंदौर जैसी घटना का डर सता रहा है।

    पाइपलाइन में कई जगह लीकेज

    स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उकलाना नगर के कई हिस्सों में जिस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हो रही है, वह दशकों पहले लगाई गई थी। पाइपलाइन लोहे की होने की वजह से उसमें जंग लग गए हैं और उसमें कई जगह से लीकेज हो चुकी है। इसी पाइपलाइन में सीवर की लाइन भी डाली गई है और उसमें भी कई जगह से लीकेज है। इसके कारण कई बार पानी में गंदगी मिक्स हो जाती है। 

    हैरानी की बात यह है कि यही पानी सप्लाई के बाद घरों में पहुंच जाता है। उकलाना के एप्रोच रोड, गोल मंडी, आर्य गली, एचडीएफसी बैंक वाली गली सहित कई जगह पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोग घबराए हुए हैं।

    विधायक की शिकायत पर सुनवाई नहीं

    लोगों का कहना है कि वह कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल ने भी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उ

    नका कहना है कि कई बार अधिकारियों को कह चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे। शायद प्रशासन भी कोई बड़ा घटनाक्रम के बाद ही जागेगा।

    पाइपलाइन को जल्द बदलने का दावा

    इस बारे में पब्लिक हेल्थ के एसडीओ कंवरपाल, जो उकलाना का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए हैं, उन्होंने बताया कि पुरानी 8 इंच पाइपलाइन को बदलने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या भी इसी पाइपलाइन को लेकर आ रही है।