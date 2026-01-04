दूषित जल से दशहत में भागीरथपुरा के रहवासी, घर-घर लग रहे आरओ, कैन और उबला पानी बना सहारा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 16 लोगों की मौत के बाद इलाके के रहवासी गहरे भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब लोग नल का पानी इस्तेमाल करने से कतराने लगे हैं। रोजाना 20 से 25 घरों में आरओ मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का जोखिम न उठाना पड़े। जिन घरों में आरओ की व्यवस्था नहीं है, वहां लोग बाहर से पानी की कैन मंगवाकर जरूरत पूरी कर रहे हैं।

उबालकर ही इस्तेमाल हो रहा टैंकर का पानी नगर निगम द्वारा इलाके में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन लोग इस पानी को भी सीधे इस्तेमाल करने से बच रहे हैं। अधिकांश परिवार पानी को कम से कम 15 मिनट तक उबालने और छानने के बाद ही पी रहे हैं। नगर निगम के वाहन लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों को पानी उबालने और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं।