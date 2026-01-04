इंदौर दूषित जल प्रकरण में बयानबाजी पर भाजपा संगठन नाराज, मंत्री विजयवर्गीय को दिल्ली बुलाया, महापौर को भी दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस संवेदनशील प्रकरण पर स्थानीय भाजपा नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया है। संगठन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे मामलों में असंयमित बयान पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को शनिवार को दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भागीरथपुरा मामले पर विस्तृत चर्चा की। नेतृत्व ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और मंत्री विजयवर्गीय का पक्ष भी सुना। बैठक के बाद विजयवर्गीय शनिवार को ही इंदौर लौट आए और देर शाम स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की।

हालांकि मंत्री विजयवर्गीय का कहना है कि उनका दिल्ली जाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में शामिल होने के लिए था। वहीं, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा अधिकारियों के ‘निर्देश न मानने’ संबंधी बयान पर भी भाजपा संगठन ने नाराजगी जताई है।