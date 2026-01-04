सावधान! आपके घर के हैंडपंप में पानी नहीं, 'केमिकल' आ रहा है; रिपोर्ट दबाए बैठा है प्रशासन

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदूषित जल से हुई 14 से अधिक लोगों की मौत ने देशभर में चिंता का विषय बना दिया है। इसी प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश के गजरौला में भी देखने को मिल रही है, जहां प्रदूषित जल के कारण दो गांवों और एक कस्बे के मुहल्ले की लगभग 10 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है।

यहां हैंडपंप से निकलने वाला पानी पीला और दुर्गंधयुक्त है। दैनिक जागरण द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में टीम भेजकर पानी और मिट्टी के नमूने लिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे ग्रामीणों को राहत नहीं मिल रही है। गजरौला के बसैली, शहबाजपुर डोर और मुहल्ला नाईपुरा के निवासी प्रदूषित जल की समस्या से जूझ रहे हैं।

पिछले चार वर्षों से यहां के नलों से प्रदूषित पानी आ रहा है, जिसे ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों के लिए उपयोग करने को मजबूर हैं। इस पानी के सेवन से न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि मवेशी भी बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा खेतों की उर्वरक शक्ति भी घट रही है।

ग्रामीणों का मानना है कि स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूगर्भ में छोड़े जा रहे केमिकल युक्त पानी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। 17 दिन पहले दैनिक जागरण द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर प्रशासन की नींद टूटी थी। इसके बाद प्रदूषण विभाग, जल निगम और कृषि विभाग ने बसैली और शहबाजपुर डोर से प्रदूषित जल के 10 तथा मिट्टी के 20 नमूने लिए थे।