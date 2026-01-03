Language
    मुरादाबाद जेल का 'जायका': 14 क्विंटल आटा और 450 क्विंटल आलू, जानें कैदियों की थाली का पूरा सच!

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:09 PM (IST)

    मुरादाबाद और संभल जेल के 1974 बंदी प्रतिदिन लगभग 14 क्विंटल आटा खाते हैं। मुरादाबाद जेल में सालाना 450 क्विंटल आलू की खपत होती है। सब्जियों की आपूर्ति ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ज‍िला कारागार मुरादाबाद

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संभल और मुरादाबाद के जेल में बंद 1974 बंदी रोजाना करीब 14 क्विंटल आटा खा रहे हैं। इसके साथ ही सब्जियों की आपूर्ति मैनपुरी और बरेली जिले की जेलों से की जा रही है, जिससे यहां के बंदियों की थाली में हरी सब्जी भी परोसी जा रही है। जेल में बंद करीब 100 बंदी रोजाना जेल की कैंटीन पर नाश्ता कर रहे हैं। इसमें साइबर ठग नाइजीरियन भी शामिल है। यह वह बंदी है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है।

    जेल प्रशासन के अनुसार मुरादाबाद जेल में सालभर में करीब 450 क्विंटल आलू की खपत होती है। आलू जेल के भोजन का अहम हिस्सा है और लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में बंदियों की थाली में शामिल रहता है। इसके अलावा मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, गोभी और अन्य हरी सब्जियां मैनपुरी व बरेली जेल से सप्लाई की जाती हैं, जिससे भोजन की गुणवत्ता और नियमितता बनी रहे।

    जेल में बंदियों को नियमानुसार सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना दिया जाता है। हालांकि, जेल की कैंटीन भी बंदियों के बीच काफी लोकप्रिय है। रोजाना 100 से अधिक बंदी जेल की ओर से मिलने वाली चाय के बजाय कैंटीन से दूध, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्री खरीदकर नाश्ता करना पसंद करते हैं।

    कैंटीन से मिलने वाली सुविधाएं बंदियों को अपनी पसंद के अनुसार अतिरिक्त भोजन लेने का विकल्प देती हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेल में भोजन की व्यवस्था पूरी तरह सरकारी मानकों के अनुसार की जाती है। हर दिन के मेन्यू में दाल, सब्जी, रोटी और कभी-कभी चावल शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच भी की जाती है ताकि बंदियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

    दोपहर एक बजे तक तो शाम पांच बजे से मिल रहा खाना

    इस समय मुरादाबाद जेल में सुबह 11 बजे से बंदियों को खाना मिलना शुरू हो जाता है। 11 से दोपहर एक बजे तक बंदियों को खाना खाने का समय दिया गया है। इसके बाद शाम को फिर से पांच बजे के बाद बंदियों को खाना वितरित करना शुरू कर दिया जाता है। जेल अधिकारियों के अनुसार सर्दी के चलते आठ बजे तक सभी बंदी सो जाते हैं।

    बंदियों को मिलने वाला सात दिनों का भोजन:

    दिन सुबह का नाश्ता (Breakfast) दोपहर का भोजन (Lunch) रात का भोजन (Dinner)
    रविवार चाय, गुड़, दलिया दाल अरहर, रोटी दाल उड़द, हरी सब्जी, रोटी
    सोमवार चाय, गुड़, पाव रोटी दाल चना, रोटी दाल मसूर, हरी सब्जी, रोटी
    मंगलवार चाय, गुड़, उबले चने दाल अरहर, रोटी दाल चना, आमचूर, रोटी
    बुधवार चाय, गुड़, दलिया दाल उड़द-चना मिक्स, रोटी दाल मसूर, दाल बड़ी, रोटी
    गुरुवार चाय, गुड़, पाव रोटी दाल अरहर, रोटी साबुत उड़द, हरी सब्जी, रोटी
    शुक्रवार चाय, गुड़, दलिया साबुत उड़द-राजमा, रोटी दाल अरहर, सोयाबड़ी, रोटी
    शनिवार चाय, गुड़, उबले चने दाल अरहर, रोटी मिक्स दाल (उड़द-चना-मसूर-अरहर), आमचूर

     

    करीब रोजाना 14 क्विंटल आटा खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। हरी सब्जी मैनपुरी और बरेली से आ रही है। पूरे साल के लिए एक बार में ही 450 क्विंटल आलू हमें मिल जाते हैं। उन आलू को गोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं।

    - आलोक कुमार सिंह, जेल अधीक्षक मुरादाबाद


