मुरादाबाद जेल का 'जायका': 14 क्विंटल आटा और 450 क्विंटल आलू, जानें कैदियों की थाली का पूरा सच!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संभल और मुरादाबाद के जेल में बंद 1974 बंदी रोजाना करीब 14 क्विंटल आटा खा रहे हैं। इसके साथ ही सब्जियों की आपूर्ति मैनपुरी और बरेली जिले की जेलों से की जा रही है, जिससे यहां के बंदियों की थाली में हरी सब्जी भी परोसी जा रही है। जेल में बंद करीब 100 बंदी रोजाना जेल की कैंटीन पर नाश्ता कर रहे हैं। इसमें साइबर ठग नाइजीरियन भी शामिल है। यह वह बंदी है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है।

जेल प्रशासन के अनुसार मुरादाबाद जेल में सालभर में करीब 450 क्विंटल आलू की खपत होती है। आलू जेल के भोजन का अहम हिस्सा है और लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में बंदियों की थाली में शामिल रहता है। इसके अलावा मौसमी सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, गोभी और अन्य हरी सब्जियां मैनपुरी व बरेली जेल से सप्लाई की जाती हैं, जिससे भोजन की गुणवत्ता और नियमितता बनी रहे।

जेल में बंदियों को नियमानुसार सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना दिया जाता है। हालांकि, जेल की कैंटीन भी बंदियों के बीच काफी लोकप्रिय है। रोजाना 100 से अधिक बंदी जेल की ओर से मिलने वाली चाय के बजाय कैंटीन से दूध, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्री खरीदकर नाश्ता करना पसंद करते हैं।

कैंटीन से मिलने वाली सुविधाएं बंदियों को अपनी पसंद के अनुसार अतिरिक्त भोजन लेने का विकल्प देती हैं। अधिकारियों का कहना है कि जेल में भोजन की व्यवस्था पूरी तरह सरकारी मानकों के अनुसार की जाती है। हर दिन के मेन्यू में दाल, सब्जी, रोटी और कभी-कभी चावल शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच भी की जाती है ताकि बंदियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।