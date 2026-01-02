UP: 50 हजार में तीन माह पहले खरीदी 'पत्नी' बच्चों संग हुई फरार, गरीब रिक्शा चालक का टूटा दिल और घर!

संवाद सूत्र, जागरण, सैफनी। तीन माह पहले गरीब रिक्शा चालक अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बिहार की एक महिला को घर ले आया। उसके साथ दो बच्चे भी थे। उसने महिला और बच्चों को अपना लिया। महिला को पत्नी की तरह रखा। उसे और उसके बच्चों को नए कपड़े भी दिलाए। महिला को खरीदने से लेकर उसके कपड़े आदि पर 50 हजार रुपये खर्च करने पड़े।

वह इस नई जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी को गुरुवार को तब नजर लग गई, जब वह महिला दोनों बच्चों को लेकर चुपचाप घर से निकल गई। साथ में मोबाइल, कपड़े और नगदी भी ले गई। रिक्शा चालक ने उसकी काफी तलाश की। जिस व्यक्ति से खरीदकर महिला को लाया था, वह भी गायब है।

इस पर रिक्शा चालक ने थाने में तहरीर देकर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही महिला को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। यह मामला सैफनी थाना क्षेत्र का है। यहां ग्राम बेरुआ निवासी सुखवीर की आयु करीब 36 वर्ष हो गई है, लेकिन उसका अभी तक विवाह नहीं हो सका है। उसके पांच भाई और हैं। वे सभी विवाहित हैं और दूसरे शहरों में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करते हैं।

सुखवीर गांव में माता-पिता की सेवा करता है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। ई-रिक्शा चलाकर अपना और बूढ़े माता-पिता का पालन कर रहा है। पिता को सुनाई नहीं देता है। सुखवीर ने बताया कि करीब तीन माह पहले पास के गांव चंद्रपुर कलां निवासी राजेश ने उसे बताया कि बिहार की एक महिला है, जिसके दो बच्चे हैं।

मुरादाबाद में उसके एक रिश्तेदार के संपर्क में है। महिला बिहार की है। उसे तुम पत्नी बनाकर अपने पास रख सकते हो। तुम्हारा परिवार बन जाएगा। इसके बदले में पैसे देने होंगे। पत्नी की चाह में वह महिला को खरीदने के लिए राजी हो गया। 35 हजार रुपये राजेश को दिए और महिला काे उसके दो बच्चों समेत लेकर घर आ गया।

उसने बताया कि महिला का एक बच्चा सात साल का है, जबकि दूसरा सात माह का है। पूजा नाम की महिला को भले ही खरीदकर लाया था, लेकिन पत्नी की तरह रखा था। महिला और उसके बच्चों के कपड़े व अन्य जरूरी सामान पर उसने 15 हजार रुपये खर्च किए थे। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी।

उसका आरोप है कि गुरुवार रात किसी समय पूजा अचानक घर से गायब हो गई। सुबह जागने पर वह और उसके बच्चे घर में नहीं थे। उसका मोबाइल फोन, करीब 10 हजार रुपये कीमत के नए कपड़े और छह हजार रुपये भी नहीं थे। उसने महिला की काफी तलाश की। चंद्रपुरा कलां गांव के राजेश के घर गया तो वह भी गायब है।