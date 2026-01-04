दूषित जलकांड पर MP में कांग्रेस का ‘घंटा बजाओ’ आंदोलन : भोपाल समेत कई जिलों में प्रदर्शन, मंत्री विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने रविवार को व्यापक प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘घंटा बजाओ’ प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की।

भोपाल में सांसद के बंगले के बाहर प्रदर्शन भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसद आलोक शर्मा के बंगले के बाहर पहुंचे। हाथों में घंटे लिए कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाते हुए विरोध जताया और ‘रघुपति राघव राजा राम’ गाते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की निष्क्रियता के कारण आमजन की जान जा रही है, फिर भी जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

मंदसौर में डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव मंदसौर में कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता के आवास का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। कई कार्यकर्ता बैरिकेड लांघकर बंगले के गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।