Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दूषित जलकांड पर MP में कांग्रेस का ‘घंटा बजाओ’ आंदोलन : भोपाल समेत कई जिलों में प्रदर्शन, मंत्री विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:56 PM (IST)

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में व्यापक 'घंटा बजाओ' प्रदर्शन किया। भोपाल सहित कई शहरों में का ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कांग्रेसियों ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने रविवार को व्यापक प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘घंटा बजाओ’ प्रदर्शन करते हुए सरकार व प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की।

    भोपाल में सांसद के बंगले के बाहर प्रदर्शन

    भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसद आलोक शर्मा के बंगले के बाहर पहुंचे। हाथों में घंटे लिए कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाते हुए विरोध जताया और ‘रघुपति राघव राजा राम’ गाते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की निष्क्रियता के कारण आमजन की जान जा रही है, फिर भी जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

    MP C ghanta B protest 21547

    मंदसौर में डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव

    मंदसौर में कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता के आवास का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। कई कार्यकर्ता बैरिकेड लांघकर बंगले के गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

    बुरहानपुर, कटनी समेत अन्य जिलों में भी प्रदर्शन

    बुरहानपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक के नेतृत्व में कार्यकर्ता भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस के निवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने कॉलोनी के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। भारी पुलिस बल और विशेष वाहनों की तैनाती के बीच कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और घंटा बजाकर नारेबाजी की।

    MP C ghanta B protest 21546

    कटनी में मुड़वारा विधायक के घर के सामने कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा समर्थक आमने-सामने आ गए।

    MP C ghanta B protest 21545

    शहडोल में सांसद कार्यालय के सामने कांग्रेस ने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया।

    उज्जैन में जिला कांग्रेस द्वारा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष व विधायक महेश परमार, विधायक दिनेश जैन, जिला शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर घंटा बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने हेतु प्रदर्शन किया गया।

    मैहर में जिला अध्यक्ष धर्मेश घई जी के नेतृत्व में विधायक कार्यालय का घेराव कर घंटा बजाकर प्रदर्शन किया गया।

    यह भी पढ़ें- इंदौर दूषित जल प्रकरण में बयानबाजी पर भाजपा संगठन नाराज, मंत्री विजयवर्गीय को दिल्ली बुलाया, महापौर को भी दी चेतावनी

    बढ़ती मौतों ने बढ़ाया आक्रोश

    गौरतलब है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। मरीजों में उल्टी-दस्त और संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हालात बिगड़ते चले गए।