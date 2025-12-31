Language
    प्रेमिका को घुमाने नैनीताल लाया पति, पीछा करते हुए पहुंच गया परिवार; पत्नी ने काटा हंगामा

    By Naresh Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    नैनीताल के तल्लीताल डांट चौराहे पर एक पति-पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर हंगामा हुआ। गाजियाबाद का पति प्रेमिका संग नैनीताल घूमने आया था, तभी पत्नी और उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्वजनों ने आक्रोश में आकर युवक की कार का शीशा भी तोड़ दिया। Jagran

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल डांट चौराहे पर पति-पत्नी और वो मामले में जमकर हंगामा हुआ। पति प्रेमिका को घुमाने के लिए नैनीताल लाया हुआ था। जिसके पीछे पत्नी और उसका परिवार भी आ धमका। ढूंढ खोज करते हुए पत्नी ने डांठ के समीप पति का वाहन पहचान लिया। जिसको बीच चौराहे पर रोक उसके स्वजनों ने जमकर हंगामा काटा।

    स्वजनों ने आक्रोश में आकर युवक की कार का शीशा भी तोड़ दिया। किसी तरह प्रेमिका जान बचाकर मौके से भागी। प्रेमिका को वापस बुलाने की मांग को लेकर पत्नी व उसके स्वजन पुलिस चौकी में घंटो जमे रहे। दोपहर से शाम तक मामला लोगों के लिए चर्चाओं का विषय बना रहा।

    जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति चोरी छिपे प्रेमिका को घुमाने के लिए नैनीताल लाया हुआ था। इसकी भनक पत्नी और उसके स्वजनों को लगी तो वह भी पीछे-पीछे वह भी नैनीताल पहुंच गए। सोमवार सुबह से ही वह युवक को तलाश रहे थे। दोपहर में तल्लीताल डांठ पर पत्नी ने पति का वाहन पहचान लिया। इस बीच स्वजनों ने आव देखा न ताव बीच सड़क खड़े होकर वाहन रोक लिया। युवक को बाहर निकलने को कहा तो दोनों पक्षों में बीच सड़क झड़प होने लगी। इस बीच स्वजनों ने युवक की कार का शीशा भी तोड़ दिया।

    प्रेमिका किसी तरह चुपके से कार से निकल जान बचाकर भागी। हंगामे पर पुलिसकर्मियों ने पहुंच किसी तरह मामला शांत किया और दोनों पक्षों को पुलिस चौकी ले आए। जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखे। पत्नी ने पति पर उससे मारपीट व घर से बाहर दूसरी महिला से संबंध होने के आरोप लगाए तो पति ने पत्नी व उसके स्वजनों पर मारपीट के आरोप लगाते हुए तलाक को लेकर मामला न्यायालय में चलने की बात कही। इस दौरान पत्नी व स्वजन प्रेमिका को बुलाने की मांग पर चौकी में घंटों बैठे रहे लेकिन प्रेमी के कई बार फोन करने पर भी प्रेमिका नहीं पहुंची।

    एसआई अंजुला जॉन ने बताया कि पति व पत्नी दोनों के बीच अलग होने का मामला चल रहा है। दोनों की काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

