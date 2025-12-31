प्रेमिका को घुमाने नैनीताल लाया पति, पीछा करते हुए पहुंच गया परिवार; पत्नी ने काटा हंगामा

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के तल्लीताल डांट चौराहे पर पति-पत्नी और वो मामले में जमकर हंगामा हुआ। पति प्रेमिका को घुमाने के लिए नैनीताल लाया हुआ था। जिसके पीछे पत्नी और उसका परिवार भी आ धमका। ढूंढ खोज करते हुए पत्नी ने डांठ के समीप पति का वाहन पहचान लिया। जिसको बीच चौराहे पर रोक उसके स्वजनों ने जमकर हंगामा काटा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजनों ने आक्रोश में आकर युवक की कार का शीशा भी तोड़ दिया। किसी तरह प्रेमिका जान बचाकर मौके से भागी। प्रेमिका को वापस बुलाने की मांग को लेकर पत्नी व उसके स्वजन पुलिस चौकी में घंटो जमे रहे। दोपहर से शाम तक मामला लोगों के लिए चर्चाओं का विषय बना रहा।

जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद निवासी एक व्यक्ति चोरी छिपे प्रेमिका को घुमाने के लिए नैनीताल लाया हुआ था। इसकी भनक पत्नी और उसके स्वजनों को लगी तो वह भी पीछे-पीछे वह भी नैनीताल पहुंच गए। सोमवार सुबह से ही वह युवक को तलाश रहे थे। दोपहर में तल्लीताल डांठ पर पत्नी ने पति का वाहन पहचान लिया। इस बीच स्वजनों ने आव देखा न ताव बीच सड़क खड़े होकर वाहन रोक लिया। युवक को बाहर निकलने को कहा तो दोनों पक्षों में बीच सड़क झड़प होने लगी। इस बीच स्वजनों ने युवक की कार का शीशा भी तोड़ दिया।