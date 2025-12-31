Language
    भीमताल क्षेत्र में वन्यजीवों का आतंक बढ़ा, हफ्तेभर में दो महिलाओं की गई जान, अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश

    By Mohit Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    भीमताल विधानसभा में वन्य जीव आबादी के करीब दिखाई देने और हमला करने की घटनाएँ बढ़ गई हैं। प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण ग्रामीण, विशेषकर ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, भवाली। भीमताल विधानसभा में वन्य जीवों का आबादी के आसपास दिखना व उनका हमला करना अब आम हो गया है। बावजूद इसके प्रशासन या सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नतीजन ग्रामीण महिलाएं तेंदुए/बाघ का शिकार बन रही हैं। वन्य जीवों का हमला ग्रामीणों के लिए श्राप बन गया है।

    भीमताल विधानसभा के धारी ब्लाक के तल्ली दीनी में बीते शुक्रवार को गुलदार के हमले से 36 वर्षीय हेमा बर्गली की मृत्यु हो गई थी। उसके तीन छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। घटना के बाद विभाग हरकत में आया तथा दलबल के साथ क्षेत्र के जंगलों में कैमरे, पिंजरे लगाकर तलाश शुरू की, लेकिन अब तक विभाग को कोई सफलता नहीं मिली।

    वन्य जीव के हमले में रेखा देवी बनी निवाला 

    वहीं, इस घटना को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब ओखलकांडा ब्लाक के चमोली गांव में वन्य जीव के हमले में रेखा देवी वन्य जीव का निवाला बन गई। घटना के बाद वन विभाग, प्रशासनिक अफसर व नेता गांव पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। वन विभाग टीम महिला की मौत के बाद वन्य जीव को पकड़ने में जुट गई, लेकिन मृतका के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    पति दुख को बयां नहीं कर पा रहा है। वहीं बच्चो के आंसू नहीं रुक रहे है। एक हफ्ते के भीतर हुई इन दो घटनाओं से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार विभाग सूचना के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करता है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से हमलावर वन्य जीवों को मारने की मांग की है, जिससे ग्रामीण जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके।

    इससे पूर्व भी बाघ के हमले में महिलाओं ने गंवाई है जान

    क्षेत्र में 7 दिसंबर 2023 को भीमताल विधानसभा के कसाइल तोक में बाघ ने इंद्रा देवी को मार डाला था। 9 दिसंबर 2023 को भीमताल विधानसभा के पिनरो गांव में पुष्पा देवी बाघ के हमले में मारी गई। 19 दिसंबर 2023 को अलचौना की निकिता पर हमला कर गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। नौकुचियाताल के सिलौटी में लीला देवी को भी बाघ ने मार डाला। 21 अक्टूबर 2024 को जंगलिया गांव के शिमाला निवास शंकर लाल के घोड़े को तेंदुए ने मार डाला। शुक्रवार को धारी ब्लाक के तल्ली दीनी में तेंदुए ने हेमा बर्गली पत्नी गोपाल बर्गली को मार डाला। अब रेखा देवी वन्यजीव के हमले का शिकार हो गई है।

    प्रभावित इलाकों में नेटवर्क की समस्या भी बनी है बड़ी बाधा

    एक ओर जहां ओखलकांडा में वन्य जीवों के आतंक का साया है, वन्य जीव के हमले में महिला ने जान गवां दी। वहीं, दूसरी ओर क्षेत्र में नेटवर्क भी बड़ी आफत बना हुआ है, जिसे दुरुस्त करने की ग्रामीण कई महीनों से मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई समाधान नही हुआ। मंगलवार को जब वन्य जीव के हमले के बाद आपात काल की स्थिति उत्पन्न हुई, तो नेटवर्क उसमें बड़ी बाधा बन गया। नेटवर्क के अभाव में लोग रेस्क्यू के लिए संपर्क नही कर पाए। जैसे-तैसे वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उनके फोन भी शोपीस बन गए।