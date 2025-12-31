नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल के आउट हाउस में लगी आग, बाहर खड़े छह दो पहिया वाहन खाक

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के बीडी पांडे अस्पताल के समीप स्थित आउट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सड़क किनारे खड़े दो पहिया वाहनों को भी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आउट हाउस के भीतर रखी पुरानी लड़कियां समान और बाहर खड़े छह दो पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। विभाग नुकसान के आकलन और आग लगने के कारणों की जांच में लगा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक बुधवार तड़के सुबह करीब चार बजे बीडी पांडे अस्पताल के समीप स्थित आउट हाउस से लोगों ने धुंआ और आग की लपटें उठती हुई देखी। दमकल विभाग को सूचना देने के साथ ही लोगों ने बाल्टी से पानी डाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे।

इस बीच आग बढ़ी तो सड़क किनारे पार्क दो पहिया वाहन भी चपेट में आ गए। दमकल विभाग कर्मियों ने पानी की बौछार कर किसी तरह आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक सड़क किनारे पार्क तीन बाइक तीन स्कूटी समेत भीतर रखी पुरानी लड़कियां और अन्य सामान जलकर खाक हो गया।