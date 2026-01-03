ट्रेन में सफर करने वालों को नए साल में राहत, 14 जनवरी से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट

संवाद सहयोगी, लालकुआं । भारतीय रेल की ओर से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यात्रियों को एक और राहत दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने अब रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की डिजिटल बुकिंग करने पर तीन प्रतिशत की छूट प्रदान करने की घोषणा की है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक इज्जतनगर संजीव शर्मा ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने और किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी। वहीं, रेलवन ऐप पर आर-वालेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत का कैशबैक भी प्राप्त होगा।