गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर 50 लाख नकदी के साथ दुकानदार गिरफ्तार, बस से जाना था फरेंदा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार की शाम पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले दुकानदार को 50 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा। कैंट थाना पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने मशीन से रुपये गिने गए और पूरे प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती पूछताछ में मामला हवाला नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।

52 वर्षीय राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है। कस्बे में ही वह पर्स, बैग व बेल्ट की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल ही धर्मशाला बाजार की ओर गया।

वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया। इसके बाद राजीव जायसवाल बैग लेकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी।

संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह घबराकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जब उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो अंदर बड़ी मात्रा में नकदी देखकर पुलिस टीम चौंक गई।