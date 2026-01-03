Language
    गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर 50 लाख नकदी के साथ दुकानदार गिरफ्तार, बस से जाना था फरेंदा

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:15 AM (IST)

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस ने सिद्धार्थनगर के एक दुकानदार राजीव जायसवाल को 50 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा। यह राशि हवाला नेटवर्क से जुड़ी होने क ...और पढ़ें

    रुपये के साथ पकड़ा गया दुकानदार। वीडियो ग्रैब


    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार की शाम पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले दुकानदार को 50 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा। कैंट थाना पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने मशीन से रुपये गिने गए और पूरे प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती पूछताछ में मामला हवाला नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।

    52 वर्षीय राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है। कस्बे में ही वह पर्स, बैग व बेल्ट की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था। बस से उतरने के बाद वह पैदल ही धर्मशाला बाजार की ओर गया।

    वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया। इसके बाद राजीव जायसवाल बैग लेकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी।

    संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह घबराकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जब उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो अंदर बड़ी मात्रा में नकदी देखकर पुलिस टीम चौंक गई।

    पूछताछ में राजीव जायसवाल ने बताया कि रुपये से भरा बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता। रुपये को उसे फरेंदा ले जाना था। वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी में था। राजीव ने यह भी दावा किया कि उसके भांजे ने फोन पर बताया था कि वही जानता है कि स्कूटी सवार युवक कौन थे और रुपये किसके हैं।

    हालांकि, इस बारे में वह कोई ठोस दस्तावेज या संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं दे सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी। नकदी को सुरक्षित तरीके से सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।


    पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि रुपये किसके हैं, कहां से आए और किसे दिए जाने थे। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लेन-देन का लग रहा है। आयकर विभाग की टीम विस्तृत जांच करेगी।

    -

    - अभिनव त्यागी, एसपी सिटी