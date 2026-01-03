रेलवे का नया टाइम टेबल लागू; वंदे भारत समेत 58 ट्रेनों का समय बदला, स्टेशन पहुँचने से पहले देख लें लिस्ट!

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नए साल के पहले ही दिन रेलवे की नई समय सारिणी ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं हैं। एक जनवरी से लागू की गई नई समय सारिणी के तहत शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली 58 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव कर दिया गया है। इनमें कई ट्रेनों का समय एक-दो मिनट बदला गया है, जबकि कुछ ट्रेनों का समय आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक आगे-पीछे कर दिया गया है, इसमें वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है।

अचानक से हुए बदलाव से रेलयात्रियों को परेशानी का सामना का करना पड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने पूर्व निर्धारित समय से एक घंटा पहले सुबह दस बजकर आठ मिनट पर ट्रेन स्टेशन पर आएगी। नई समय सारिणी की जानकारी समय से न मिलने के कारण कई पहले ही नहीं दूसरे दिन शुक्रवार को भी यात्री पुराने समय के अनुसार स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी थी।

इसमें सबसे ज्यादा धोखा रेलवे के एप ने दिया, जिन पर अभी समय को अपडेट नहीं किया गया। सुबह से ही शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। कई यात्री टिकट लेकर प्लेटफार्म पर इंतजार करते रहे, लेकिन जब ट्रेन नहीं आई तो जानकारी करने पर समय बदलने का पता चला। कुछ यात्रियों को मजबूरन दूसरी ट्रेनों से यात्रा करनी पड़ी, जबकि कई यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी।

यात्रियों ने जताई नाराजगी रेल यात्रियों ने बताया कि समय सारिणी में बदलाव की सूचना न तो स्टेशन पर स्पष्ट रूप से दी गई और ना ही रेलवे के एप व अन्य माध्यमों से समय रहते जानकारी मिल सकी। यदि पहले से सूचना मिल जाती तो वे समय से स्टेशन पहुंच सकते थे। खासकर दूरदराज से आने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ी।