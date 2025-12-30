19 की उम्र में पहला जुर्म, 32 की उम्र में मिली सजा; शाहजहांपुर का 'बंजारा' पहली बार लंगड़ाते हुए पहुंचा जेल
सईद उर्फ बंजारा, जिसने 19 साल की उम्र में अपराध शुरू किया और 13 साल में 68 मुकदमे दर्ज हुए, उसे शाहजहांपुर पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। 19 वर्ष की आयु में पहला अपराध, उसके बाद 13 वर्ष की अवधि में 68 मुकदमे...! हर बार जेल पर छूटते ही घटनाएं करने वाले सईद उर्फ बंजारा को पुलिस ने इस बार कड़ा सबक दिया। उसे पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया, इसलिए सोमवार को लंगड़ाते हुए जेल गया।
उसके दाएं पैर में गोली से हुआ जख्म कुछ समय में भले ही भर जाए मगर, निशान याद दिलाता रहेगा...कानून को हाथ में लेने का परिणाम क्या होता है। वह गिरोह बनाकर शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई व बरेली में घटनाएं कर चुका था। अब उसके गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है।
निगोही में रहने वाले सईद उर्फ बंजारा के परिवार खेती-बाड़ी करता है मगर, उसने मेहनत के बजाय अपराध का रास्ता चुन लिया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि उसके विरुद्ध वर्ष 2012 में पशु चोरी का पहला मुकदमा हुआ, तब उसकी उम्र 19 वर्ष थी। उसके कुछ दिन बाद दो और घटनाएं कर दीं। वर्ष 2013 में उसने चोरी समेत पांच घटनाएं कीं, सभी में मुकदमे हुए थे।
उसे जेल भेजा जाता था, जिसके कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर दोबारा अपराध करने लगा था। धीरे-धीरे उसने अपना गिरोह बनाकर अन्य जिलों में चोरी, लूट, छिनैती शुरू कर दी। उसके विरुद्ध पांच बार गैंग्स्टर व गुंडा एक्टा की कार्रवाई की जा चुकी थी, इसके बावजूद नहीं सुधरा। वह रविवार रात को मुहल्ला मघईटोला के पीछे दूध की डेयरियों से पशु चोरी के लिए रेकी करने गया था।
शक होने पर पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने तमंचे से फायर झोंके, जिसमें दारोगा नितिन कुमार बाल-बाल बचे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली पैर में लगने से सईद गिर गया। उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेजकर प्राथमिक उपचार कराया गया। सोमवार दोपहर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
वह बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूमता था, जोकि घटनास्थल से बरामद कर ली गई। अब उसके गिरोह के सदस्यों की तलाश की जा रही है। उसने अपना नेटवर्क शाहजहांपुर व आसपास के चार अन्य जिलों में बना लिया था। इस संबंध में बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर व हरदोई जिले की पुलिस से भी जानकारी मांगी जा रही है।
