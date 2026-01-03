पूर्व तट रेलवे नए साल में बदला ट्रेनों का टाइमटेबल, यात्रा से पहले चेक करें नया शेड्यूल 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नए वर्ष में ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है।पूर्व तट रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से नई समय-सारिणी लागू कर दी है। संशोधित समय-सारिणी में नई ट्रेनों का परिचालन, मौजूदा सेवाओं का विस्तार, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, अतिरिक्त ठहराव (स्टॉपेज), ट्रेनों की गति में बढ़ोतरी तथा परिचालन दक्षता और यात्री सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई यात्री-अनुकूल कदम शामिल किए गए हैं।नई समय-सारिणी अगली समय-सारिणी के प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी।

नई समय-सारिणी की प्रमुख विशेषताएं नई समय-सारिणी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं नई ट्रेनों का परिचालन (06 ट्रेन / 03 जोड़ी) 19021 / 19022 उधना–ब्रह्मपुर–उधना (साप्ताहिक), 18311 / 18312 संबलपुर–बौद्ध–संबलपुर (साप्ताहिक), 18313 / 18314 बौद्ध–नया भुवनेश्वर–बौद्ध (साप्ताहिक) ट्रेन सेवाओं का विस्तार (14 ट्रेन / 07 जोड़ी) 12871 / 12872 हावड़ा–टिटलागढ़–हावड़ा एक्सप्रेस को जूनागढ़ रोड तक बढ़ाया जाएगा (शीघ्र सूचना दी जाएगी)।

58305 / 58306 / 58307 / 58308 बलांगीर–सोनपुर–बलांगीर पैसेंजर सेवा को पुरुणाकटक तक विस्तारित किया गया।

12893 / 12894 भुवनेश्वर–सोनपुर–भुवनेश्वर सेवा को पुरुणाकटक तक बढ़ाया गया।

22819 / 22820 विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर–विशाखापत्तनम को नए भुवनेश्वर स्टेशन तक विस्तारित किया गया।

17015 / 17016 भुवनेश्वर–सिकंदराबाद–भुवनेश्वर विशाखा एक्सप्रेस को नए भुवनेश्वर स्टेशन तक बढ़ाया गया।

11019 / 11020 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–भुवनेश्वर–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कोणार्क एक्सप्रेस को नए भुवनेश्वर स्टेशन तक विस्तारित किया गया। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि 19021 / 19022 उधना–बरहमपुर–उधना अमृत भारत एक्सप्रेस को साप्ताहिक से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन किया गया। ट्रेनों के परिचालन दिनों में बदलाव 20707 / 20708 सिकंदराबाद–विशाखापट्टनम–सिकंदराबाद वंदे भारत अब सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलेगी।

20835 / 20836 राउरकेला–पुरी–राउरकेला वंदे भारत अब मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में चलेगी।

ट्रेनों के नंबर में बदलाव (1 जनवरी से प्रभावी) 12892-18402 पुरी–भगत की कोठी, 12891-18401 भगत की कोठी–पुरी ट्रेनों की गति में वृद्धि इन ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, जिससे कुल यात्रा समय में कमी आई है

12805 विशाखापत्तनम–लिंगमपल्ली

12806 लिंगमपल्ली–विशाखापत्तनम

20804 गांधीधाम–विशाखापत्तनम

18451 हटिया–पुरी (तपस्विनी एक्सप्रेस)

18529 दुर्ग–विशाखापत्तनम

58303 संबलपुर–जूनागढ़ रोड

12819 भुवनेश्वर–आनंद विहार

68413 तालचेर रोड–पुरी

12846 एसएमवीटी बेंगलुरु–भुवनेश्वर

18573 विशाखापत्तनम–भगत की कोठी एलएचबी कोच में रूपांतरण 12892 / 12891 पुरी–भगत की कोठी–पुरी

20837 / 20838 भुवनेश्वर–जूनागढ़ रोड–भुवनेश्वर अतिरिक्त स्टॉपेज की व्यवस्था लोइसिंगा, नरला रोड, बोलगढ़ टाउन पीएच, सानपदर पीएच, तरबोई पीएच, साखीगोपाल, नरां मार्थापुर, मंचेश्वर, भुषंडपुर, बोइंदा, थेरुबाली, आम्बोदला, देवगांव रोड, तालचेर रोड और निर्गुंडी सहित विभिन्न स्टेशनों पर कुल 56 ट्रेनों को नए स्टॉपेज दिए गए हैं।