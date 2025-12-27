Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नव वर्ष के जश्न के लिए भीमताल पर्यटकों से हुआ गुलजार, रोशनी से जगमगाई झीलें; ट्रैफिक ने बढ़ाई चुनौती

    By Mohit Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    नए साल के जश्न के लिए भीमताल पर्यटकों से गुलजार है। नगर पालिका और कुमाऊं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल को आकर्षक लाइटों से स ...और पढ़ें

    Hero Image

    लाइटों से जगमगाई झीलें।

    संवाद सहयोगी जागरण, भीमताल: नए साल के जश्न के लिए सरोवर नगरी भीमताल पर्यटकों से गुलजार हो गई है। जिसको लेकर नगर पालिका भीमताल और कुमाऊं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने नगर की साज-सज्जा शुरू कर दी है।

    भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल में नगर पालिका और कुमाऊं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने आकर्षक लाइटे लगाई है। पर्यटक इन तालों के किनारे रोशनी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मुख्य सड़कों और झीलों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का तांता लगा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली, यूपी और अन्य राज्यों से आए पर्यटकों के कारण भीमताल मुख्य मार्ग और तिराहे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है।

    स्थानीय प्रशासन और पुलिस जाम को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यटकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष सीमा टम्टा और ईओ राहुल कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रयास पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किया गया है। जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे है।

    यह भी पढ़ें- नव वर्ष के जश्न और बर्फबारी की आस को लेकर उत्तराखंड उमड़े सैलानी, औली में लगा पर्यटकों के वाहनों का रेला

    यह भी पढ़ें- मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल की धूम, दिखा लोक संस्कृति और स्वाद का संगम

    यह भी पढ़ें- दो दिन की छुट्टी व विंटरलाइन कार्निवाल के चलते मसूरी उमड़े पर्यटक, मालरोड देर रात तक रही गुलजार