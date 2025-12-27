मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल की धूम, दिखा लोक संस्कृति और स्वाद का संगम

संवाद सहयेागी, जागरण मसूरी : मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल के तीसरे दिन लोकसंस्कृति, संगीत और पहाड़ी व्यंजनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। विभिन्न मंचों पर गढ़वाली, जौनपुरी और जौनसारी संस्कृति पर आधारित लोकगीतों व लोकनृत्यों की शानदार प्रस्तुतियों ने देश-विदेश से आए पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मालरोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल ने पहाड़ी स्वादों से लोगों का दिल जीत लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालरोड पर कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने फूड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। फूड फेस्टिवल में मंडुवे (कोदा) का पिज्जा, मंडुवे के मोमोज, भड्डू की दाल, संवाड़े और उड़द की दाल के पकोड़े पर्यटकों की पसंद बने। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय व्यंजनों और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

गांधी चौक स्थित मंच पर लोक गायिका मीना आर्य ग्रुप ने यमुना घाटी के जौनसार, जौनपुर और रवाईं क्षेत्र की लोकसंस्कृति पर आधारित गीतों व नृत्यों की प्रस्तुति दी, जिसमें पर्यटक भी जमकर झूमे। झुमैलो ग्रुप की प्रमिला नेगी, लक्ष्मी उनियाल, गुड्डी देवी और विनीता तेलवाल की प्रस्तुति को खूब सराहना मिली।

हिंदी गानों पर फ्यूजन बैंड की प्रस्तुति ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। बैंड के गायक गर्वित ने युवाओं से नशे से दूर रहकर संगीत से जुड़ने का संदेश दिया। इसके अलावा पूनम शर्मा ग्रुप ने भी आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।